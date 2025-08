Este fin de semana el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) anunció que se logró suspender la ejecución del laudo arbitral emitido en el caso Línea 2 del Metro de Lima, el cual había fallado a favor de la sociedad concesionaria.

La suspensión se da luego que el Estado peruano planteara que el Tribunal Arbitral incurrió en errores graves que configuran supuestos de anulación.

Principalmente se cuestionan indemnizaciones por más de US$ 170 millones, EUR 11 millones y S/ 27 millones otorgadas sin la justificación legal adecuada, incluyendo conceptos como sobrecostos inciertos de subcontratistas y daños sin sustento técnico.

En recientes declaraciones a la prensa, el titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), César Sandoval, aseguró que la medida se tomó debido a que los montos no concuerdan con lo realmente establecido en el laudo.

“Se ha suspendido porque no calzan la suma, las cantidades no son las que realmente se han puesto en el laudo. Entonces el MEF, a través de los organismos competentes, ha recurrido por conducto jurídico y legal y esto está suspendido, hay que esperar finalmente la sentencia”, comentó.

Como indicaron previamente en su comunicado, se prevé que el Comité Ad hoc que analiza el caso emita una decisión definitiva sobre la suspensión en el último trimestre de 2025.

MTC denunció presuntas irregularidades en la licitación de Boca del Río

En otro momento, el ministro habló de Boca del Río, un proyecto en Tacna.

Un reciente reportaje del dominical Cuarto Poder advirtió supuestas irregularidades en la licitación de la obra de Boca del Río, que se entregó al Consorcio Vial Sama. El consorció es una asociación que incluye a la empresa China Gezhouba Group, cuestionada por posibles fraudes y abandono de obra.

Asimismo, se advirtió que en las tres empresas finalistas presentaron la misma oferta económica y obtuvieron exactamente el mismo puntaje técnico, lo que garantizaba que el proyecto quedará en manos de cualquiera de ellas.

Ante los cuestionamientos, el titular del MTC confirmó que fue él mismo quien denunció el proceso donde intervinieron estas empresas.

“ A la primera semana que entré (a la cartera) puse de conocimiento de la Contraloría General de la República y de la Fiscalía, las denuncias que me llegaron a mi correo, para que vean si el procedimiento no está ensombrecido, si es que no hay vicios o lo que fuera, que entren a verificar ”, indicó.

Sandoval explicó que, como ministro, no puede interferir directamente en estos procedimientos, ya que los comités de licitación son autónomos. Por ello, recurrió a la Contraloría y el Ministerio Público.

El ministro aseguró tener los documentos que acreditan sus gestiones, incluyendo dos cartas a la Contraloría el 31 de mayo y 2 de junio, otra misiva el 2 de julio debido a reiteraciones, y una enviada a la Fiscalía provincial el 16 de junio.

Añadió que la Contraloría “se sigue demorando” en tomar acción e indicó que, si bien se ha adjudicado la buena pro, el contrato aún no ha sido firmado, por lo que es crucial que el proceso final sea transparente y sin cuestionamientos antes de su formalización.