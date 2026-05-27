La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) recordó que el tiempo que se toma un trabajador en colocarse el uniforme y los Equipos de Protección Personal (EPP) son considerados parte de la jornada laboral.

Ello ocurre cuando el uso del uniforme o de los EPP es exigido por el empleador mediante el reglamento interno de trabajo, políticas internas, disposiciones verbales o por la propia naturaleza de las labores que realiza el trabajador.

Asimismo, este tiempo también forma parte de la jornada laboral cuando el uso del uniforme responde a razones de seguridad y salud en el trabajo, higiene, imagen corporativa, atención al público o requerimientos específicos de clientes.

Las infracciones relacionadas a la jornada de trabajo y el registro de asistencia puede implicar multas de entre S/ 1,265 y S/ 288,915. Foto: Sunafil.

La Sunafil precisó que las empresas deben implementar mecanismos de control de asistencia que permitan registrar adecuadamente el tiempo real de labores, evitando que periodos que forman parte de la jornada queden fuera del cómputo correspondiente.

Asimismo, si alguna disposición interna de la empresa establece condiciones contrarias a la normativa laboral vigente, esta deberá adecuarse al marco legal correspondiente.

La Sunafil dio esta información al haber recibido consultas específicas sobre este tema por distintos medios.

Pruebas para una denuncia laboral

Los medios probatorios que podrían presentar los trabajadores de forma independiente o a través de su sindicato son fotos o videos que evidencien que el registro de asistencia se realiza después de colocarse el uniforme o los equipos de protección personal.

Además, capturas de pantalla donde se visualice la obligación por parte de algún directivo, que les indique registrar la asistencia después de haberse colocado el uniforme o los EPP.

También pueden adjuntar el reglamento interno de trabajo, testimonios de trabajadores o afiliados sindicales y registros del personal de vigilancia que permitan advertir cuál fue la hora real de ingreso al centro laboral versus la hora registrada en el marcador.

Las infracciones relacionadas con la jornada de trabajo y el registro de asistencia son consideradas muy graves; y, el monto depende del número de trabajadores afectados y el tipo de la empresa. La suma oscila entre los S/ 1,265 y S/ 288,915.