Si las utilidades a repartir por una empresa superan el tope de 18 sueldos, el monto excedente se debe destinar al Fondoempleo, una entidad pública autónoma que usa estos recursos remanentes en programas de capacitación laboral, becas, entre otros proyectos que fomentan la empleabilidad.

El Fondoempleo reporta cuáles son las empresas aportantes en cada año. Así podemos conocer la lista de las empresas que repartieron a sus trabajadores utilidades equivalentes a 18 sueldos.

En el 2025 fueron 40 las empresas en Perú que repartieron utilidades equivalentes a 18 sueldos , reporta el Fondoempleo. De este grupo, destacan las compañías relacionadas al sector minero (16 empresas), industria (9 empresas), hidrocarburos (5 empresas) y energía (5 empresas) .

A continuación, presentamos la lista de las 40 empresas en Perú que en el 2025 repartieron a sus trabajadores utilidades equivalentes a 18 sueldos:

Empresas que repartieron 18 sueldos de utilidades en el 2025

Terpel Comercial del Perú S.R.L. (hidrocarburos) Akzo Nobel Perú S.A.C. (industria) Compañía Minera Miski Mayo S.R.L. (minería) Minera Aurifera Retamas S.A. (minería) Cartavio Rum Company S.A.C. (industria) Compañía Minera Antamina S.A. (minería) Minera Shouxin Perú S.A. (minería) Kallpa Generacion S.A. (energía) Orygen Perú S.A.A. (energía) Honda Selva del Perú S.A. (industria) Titan Contratistas Generales S.A.C. (minería) Rinti S.A. (industria) Moly-cop Adesur S.A. (industria) Consorcio Empresarial Agnav S.A. (transporte) Minera Colquisiri S.A. (minería) Procesadora Sudamericana S.R.L (minería) Toyota del Perú S.A. (industria) Yura S.A. (industria) Concesionaria Vial del Sol S.A. (transporte) Metro de Lima Línea 2 S.A. (transporte) Consur Trading S.A.C. (minería) Ohio National Seguros de Vida y Reaseguros S.A. (servicios) Minera Boroo Misquichilca S.A. (minería) Summa Gold Corporation S.A.C. (minería) Omnilife Perú S.A.C. (industria) Electroperú S.A. (energía) Empresa de Generación Eléctrica Machupicchu S.A. (energía) Corporación Primax S.A. (hidrocarburos) CNPC Perú S.A. (hidrocarburos) Transportadora de Gas del Perú S.A. (hidrocarburos) Marcobre S.A.C. (minería) Consorcio Minero Horizonte S.R.L (minería) Samay I S.A.C (energía) Minsur S.A. (minería) Instaplac S.A. (industria) Repsol Exploración Perú, sucursal del Perú (hidrocarburos) Hudbay Perú S.A.C. (minería) Viettel Perú S.A.C. (telecomunicaciones) Cori Puno (minería) Southern Perú (minería)

Expectativa sobre futuro reparto de utilidades

La minería se mantiene como el sector que en los últimos años cuenta con más empresas con un alto nivel de reparto de utilidades a sus trabajadores.

Y en el 2026 no será la excepción, más aún si se tiene en cuenta que en el 2025 se registró un alza en el precio de los principales minerales, lo cual favorecerá los resultados financieros de las compañías.

Pero también hay otras actividades económicas con buenas expectativas para los próximos años, indicó Alonso Tarazona, especialista en temas tributarios y corporativos, socio en Robles Ibazeta Consultores.

“No solo las empresa mineras tienen un alto nivel de reparto de utilidades. También hay sectores con bastante crecimiento, como hidrocarburos y energía. Incluso la industria manufacturera y las AFP han tenido un rendimiento positivo en los últimos años”, subrayó Alonso Tarazona.

Cabe anotar que en el 2024 fueron 33 las empresas que repartieron el tope de utilidades de 18 sueldos, cifra que se incrementó a 40 compañías en el 2025 .

Ello muestra un importante avance de ciertos sectores de nuestra economía. “A pesar de la carga regulatoria en algunos sectores, ello no está afectando el rendimiento de las empresas. Nuestra economía va a buen ritmo”, anotó Tarazona.