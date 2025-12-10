A pocas semanas de cerrar el 2025, las empresas empiezan a definir sus últimos movimientos del año. Así, el Directorio de Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston, reunido el pasado viernes, aprobó la distribución parcial de dividendos a sus principales accionistas. ¿En qué consistió la decisión?

A través de un Hecho de importancia remitido a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), la compañía informó que autorizó la distribución parcial del remanente de utilidades correspondiente al ejercicio 2021 y, de manera parcial, al año fiscal 2022. La decisión se tomó en el marco de las facultades delegadas por las Juntas Obligatorias Anuales de Accionistas realizadas entre 2022 y 2025.

El reparto está dirigido exclusivamente a los accionistas controladores AB InBev Southern Investment Limited y Bavaria & Cía S.A.S., conforme con la disponibilidad de caja de la empresa. ¿A cuánto asciende el monto?

El total alcanza los S/ 2,935´140,000.00, que serán entregados en proporción a la participación accionaria de ambos grupos , indicó el Hecho de importancia.

El Directorio fijó, además, un plazo de 30 días calendario para ejecutar el pago, contados desde la fecha del acuerdo. En ese sentido, al haberse adoptado la decisión el 5 de diciembre, el desembolso deberá realizarse el 4 de enero de 2026 . Asimismo, Backus precisó que no es necesario establecer una fecha de registro, debido a que se trata de un desembolso directo a los dos accionistas mayoritarios.

El Directorio de Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston autorizó la distribución parcial de utilidades de 2021 y 2022, que deberá ejecutarse antes del 4 de enero de 2026. (Foto: Backus).

¿Quienes son los accionistas de Backus?

Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston es controlada por AB InBev a través de sus vehículos societarios Racetrack Perú y Bavaria, que en conjunto poseen alrededor del 97% del capital emitido de la compañía.

En la estructura de acciones comunes clase A, Racetrack concentra cerca del 68%, mientras que Bavaria mantiene aproximadamente el 31%. En ese marco, y considerando que el monto aprobado para distribuir asciende a S/ 2,935 millones, Racetrack Perú recibiría alrededor de S/ 1,995.9 millones, mientras que Bavaria obtendría aproximadamente S/ 909.9 millones, según lo señalado en el Hecho de importancia.