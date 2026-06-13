El Poder Ejecutivo presentó al Congreso un proyecto de ley que plantea incorporar más de S/ 4,160 millones al Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026, con el objetivo de financiar inversiones públicas, fortalecer servicios estatales y asegurar la continuidad de diversas intervenciones prioritarias, esto a pocos días del cierre de la legislatura ordinaria.

La iniciativa, remitida con carácter de urgente, busca aprobar créditos suplementarios destinados al cierre de brechas de infraestructura, la ejecución de proyectos estratégicos, la atención de demandas laborales en el sector público y el financiamiento de programas sociales.

De acuerdo con la propuesta, los recursos provendrán de diversas fuentes. Más de S/ 2,000 millones corresponderían a mayores ingresos recaudados por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), mientras que más de S/ 1,200 millones se obtendrían mediante operaciones de endeudamiento interno. A ello se suman S/ 300 millones provenientes de utilidades del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (Fonafe) y alrededor de S/ 611 millones de utilidades generadas por el Banco de la Nación.

El proyecto señala que los fondos permitirán financiar inversiones públicas orientadas al cierre de brechas, garantizar la continuidad de los servicios del Estado y contribuir a una adecuada transición democrática.

Principales destinos

Entre las intervenciones previstas figura una asignación de S/ 200 millones para la construcción de la Nueva Carretera Central, considerada una de las obras de infraestructura más importantes del país. Asimismo, se contempla un monto similar para la organización de los XX Juegos Panamericanos y los VIII Juegos Parapanamericanos Lima 2027.

En el sector Educación, la propuesta incorpora más de S/ 211 millones para otorgar una bonificación extraordinaria de S/ 487 a aproximadamente 435,000 docentes y auxiliares de educación básica y técnico-productiva. También se destinan cerca de S/ 80 millones para el nombramiento de docentes universitarios.

La propuesta de crédito suplementario enviada por el Poder Ejecutivo deberá ser evaluada y debatida por el Congreso antes de su eventual aprobación. Foto: Andina.

El texto plantea además recursos para mejoras remunerativas en la educación superior. Se consideran alrededor de S/ 44 millones para incrementar los ingresos de unos 30,000 docentes universitarios y cerca de S/ 72 millones para elevar las remuneraciones de más de 12,000 docentes de institutos tecnológicos.

A ello se suman más de S/ 36 millones para el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec), con el fin de financiar nuevas becas y gastos vinculados a su gestión.

Beneficios laborales y atención de emergencias

La propuesta también incluye S/ 13 millones para financiar una bonificación extraordinaria de S/ 300 destinada a aproximadamente 43,000 jóvenes que realizan el Servicio Militar Acuartelado en las Fuerzas Armadas.

Asimismo, contempla disposiciones para la implementación de gratificaciones y Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) a favor de trabajadores sujetos al régimen de Contrato Administrativo de Servicios (CAS) en el sector público.

Parte de los recursos estará orientada a la atención de emergencias y acciones de prevención frente a fenómenos naturales que puedan afectar distintas regiones del país, así como al fortalecimiento de servicios en sectores como salud y educación.

El proyecto deberá ser evaluado por el Congreso. La Comisión de Presupuesto tiene previsto convocar a una sesión extraordinaria para que el ministro de Economía y Finanzas sustente los alcances de la iniciativa.