Ministerio de Energía y Minas. (Foto: Minem)
Ministerio de Energía y Minas. (Foto: Minem)
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

Frente a esto, el Ejecutivo designo a sus reemplazos, según resoluciones supremas publicadas en el diario oficial El Peruano.

El gobierno aceptó la renuncia de Mayra Mercedes Elisabeth Figueroa Valderrama, al puesto de viceministra de Minas del Ministerio de Energía y Minas. Tras ello, se designó a Gaby Yulisa Julca Cumbicus en el mencionado puesto.

Asimismo, en el puesto vacante.

LEA TAMBIÉN: ¿Perú pierde oportunidad “de oro”? Producción minería no va al ritmo de los precios

Los documentos donde

Además, las resoluciones llevan la firma del presidente José Balcázar y del ministro de Energía y Minas, Waldir Ayasta.

Las resoluciones llevan la firma del presidente José Balcázar y del ministro de Energía y Minas, Waldir Ayasta. Foto: Correo
Las resoluciones llevan la firma del presidente José Balcázar y del ministro de Energía y Minas, Waldir Ayasta. Foto: Correo

TE PUEDE INTERESAR

Grenergy avanza en sur del Perú: solicita concesión para conectar futura planta solar en Tacna
Parque Arauco, operador de MegaPlaza y Minka, cierra primera etapa de aumento de capital y alista expansión

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.