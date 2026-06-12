Los viceministros de Energía y de Minas renunciaron a sus cargos. Frente a esto, el Ejecutivo designo a sus reemplazos, según resoluciones supremas publicadas en el diario oficial El Peruano.

El gobierno aceptó la renuncia de Mayra Mercedes Elisabeth Figueroa Valderrama, al puesto de viceministra de Minas del Ministerio de Energía y Minas. Tras ello, se designó a Gaby Yulisa Julca Cumbicus en el mencionado puesto.

Asimismo, se aceptó la renuncia de Rommy Delfina Manyari Mendoza en el puesto de viceministra de Electricidad. Ante ello, se designó a Luis Enrique Santillan Cervantes en el puesto vacante.

Los documentos donde se formalizaron las renuncias y nuevos nombramientos se encuentran publicadas en el boletín normativo del diario oficial El Peruano.

Además, las resoluciones llevan la firma del presidente José Balcázar y del ministro de Energía y Minas, Waldir Ayasta.