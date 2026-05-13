El Poder Ejecutivo designó hoy a Rommy Delfina Manyari Mendoza como nueva viceministra de Electricidad del Ministerio de Energía y Minas (Minem), en reemplazo de Milko Omar Zacarías Vega.

Mediante Resolución Suprema N° 017-2026-EM, publicada hoy en el diario El Peruano, se nombró viceministra de Electricidad a Rommy Manyari Mendoza, puesto considerado de confianza.

Asimismo, vía Resolución Suprema N° 016-2026-EM, se aceptó la renuncia de Milko Zacarías Vega, quien estuvo al frente del viceministerio de Electricidad desde abril del 2026, dándosele las gracias por los servicios prestados.

Ambas resoluciones supremas fueron rubricadas por el presidente de la República, José María Balcázar Zelada, y el ministro de Energía y Minas, Waldir Eloy Ayasta Mechán.

LEA TAMBIÉN: Minem nombra nuevos viceministros de Hidrocarburos y Electricidad

Hoja de vida

Rommy Delfina Manyari ha sido anteriormente secretaria General del Ministerio de Energía y Minas del Perú (Minem) desde el 22 de octubre del 2025.

La abogada también ha sido integrante del Consejo Directivo de Sucamec en representación del Minem.

Del mismo modo, ha participado en entidades públicas y procesos administrativos vinculados al sector público peruano.