Marina City Center será entregado a finales de este año. (Proyección: Inverdes)
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Mayumi García
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En pleno año electoral, el retail en el país se encuentra mucho más activo que cualquier otro periodo, con diferentes operadores apostando por este negocio a través de ampliaciones y nuevos desarrollos. Así, tras anuncios de inauguración de establecimientos comerciales en Surco y el Rímac, ahora el distrito de San Miguel también se alista a recibir un nuevo mall que contará con 13,000 metros cuadrados (m2) de área arrendable; ello, como parte de una propuesta mucho más completa que también involucra la construcción de un hotel, oficinas y departamentos en un área situada a minutos de Plaza San Miguel y el Parque de las Leyendas.

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