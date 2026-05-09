A tráves de un área de 15,000 m2, donde antes se ubicó Marina Park, la propuesta de Inverdes, inversor del proyecto, alude a Marina City Center, un complejo de uso mixto que demandará una inversión de alrededor de US$ 100 millones y cuya entrega de activos se dará por etapas. La primera parte que consideró una inicial torre de 169 departamentos fue culminada en diciembre pasado; la segunda que corresponde al mall y las oficinas está calendarizado para el último trimestre de este año; en tanto, que la tercera etapa, correspondiente al hotel y una segunda torre de departamentos, concluiría en diciembre del 2027 y, finalmente, al cierre del 2028 se terminaría con la tercera torre de viviendas.

Edward Jane, gerente de Desarrollo de Proyectos de Inverdes, señaló que la oferta total de departamentos será de 802 unidades, siendo que actualmente cerca del 80% de la capacidad de la primera torre de departamentos ya ha sido comercializada, principalmente, a familias de este distrito con intereses de vivienda o de inversión. En ese sentido, el ejecutivo destacó este desarrollo que reúne diferentes ofertas si bien está integrado, cada unidad de negocio mantendrá su independencia.

“Como Marina City Center nos hemos preocupado que esta propuesta sea desarrollado por un estudio de arquitectura especializado en uso mixto, me refiero a un estudio de Cánada, donde este tipo de iniciativas son muy comunes, aunque en el Perú se trata del primer proyecto de esta envergadura en oferta. Estamos apelando a unn diseño súper funcional, práctico y muy bien estudiado”, remarcó.

Proyecto de Inverdes también contará con un hotel Hilton, oficinas y departamentos. (Proyección: Inverdes)

Jane manifestó que con este concepto el objetivo es alcanzar calidad de vida y seguridad para residentes y usuarios, considerando también que los cinco pisos de oficinas que construirán atraerá a un público corporativo que tradicionalmente se ha desarrollado en zonas como Miraflores, San Isidro, Surco y San Borja.

“Hablamos de cerca de 5,000 m2 de oficinas premium que serán claves, dado nuestra cercanía al Callao, donde hay mucha empresa privada y pública en busca de estos espacios, impulsado también por proyectos como la ejecución de la Linea del Metro. Nuestro valor radica en la entrega de oficinas de calidad y con un componente de uso mixto que no tiene otro operador”, incidió.

Edward Jane, gerente de Desarrollo de Proyectos de Inverdes. (Foto: Inverdes)

Las marcas en el centro comercial

Por su lado, el gerente de Administración y Propiedades de Inverdes, Raúl Rubio, señaló que el activo retail en la figura del centro comercial de dos niveles y 50 locales fortalecerá el proyecto, toda vez que con la operación de este mall se apunta a captar no solo el público natural de los departamentos, sino también de San Miguel, en general, y de distritos aledaños como Callao, Pueblo Libre, Magdalena e inclusive Miraflores.

“Nuestra propuesta de valor no es de low cost, es de una conveniencia premium por la calidad de marcas que van a entrar al centro comercial. De hecho, por la experiencia que tenemos, estimamos ticket de ventas por encima de los S/ 60, a partir de un público objetivo medio a alto”, explicó Rubio.

De momento, el ejecutivo adelantó que más del 50% de los 13,000 m2 arrendables se encuentran comprometidos con tiendas como Wong, Smart Fit, Aruma, Todomoda, Farmacias Peruanas, Coolbox Perú, María Almenara, Don Mamino, entre otros.

“Nos estamos posicionando con un nivel de ocupación muy sólido proyectado a la apertura, que será a finales de este 2026. Habiendo transitado el compromiso de las tiendas anclas que son los locales de mayor cuantía de m2, con espacios superiores a los 1,000 m2, nos enfocamos en espacios más pequeños, inferiores a los 300 m2 o 200 m2″, expresó.

En este objetivo, ABL Partners —que forma parte del equipo que conceptualizó el proyecto— considera a esta propuesta como uno de los desarrollos de uso mixto más ambiciosos del país. El director de ABL Partners, Eduardo Veramendi, sostuvo que el nivel de marcas confirmadas y el crecimiento del mix comercial permiten anticipar un desempeño sólido y relevante dentro del mercado.

“Marina City Center está diseñado como un hub urbano que concentra servicios, experiencias y conveniencia para quienes viven, trabajan o visitan Lima. Proyectamos entre 5.6 y 6 millones de visitas anuales en el primer año”, afirmó.

Centro comercial tiene confirmada a marcas como Wong, Smart Fit, Farmacias Peruanas, Don Mamino, Cooolbox Perú, entre otros. (Proyección: Inverdes)

Finalmente, en cuanto al hotel, Rubio sostuvo que será un Hilton Garden Inn de categoría 4 estrellas, estratégicamente ubicado, dado que, según un estudio de mercado previo, no hay un establecimiento de esta categoría en un radio de acción desde El Callao hasta Miraflores o San Isidro

“No hay otra marca de esta categoría que pueda albergar al turista nacional o extranjero en esta zona; es decir, con el componente hotelero captaremos a un público visitante de nuestras oficinas premium, pero también al huésped corporativo de Hilton”, detalló.

Este hotel full service de 119 habitaciones será entregado a finales del próximo año.

Gerente de Administración y Propiedades de Inverdes, Raúl Rubio. (Foto: Inverdes)

El dato

Jane adelantó que Inverdes busca replicar este concepto de uso mixto, aunque con otros componentes en otro distrito de Lima. “Estamos avanzando ya en un próximo proyecto que todavía no se puede adelantar. La esencia es similar: mantener la calidad de vida de los usuarios e integrar distintos usos en un mismo terreno”, afirmó.