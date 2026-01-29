I-Run cuenta con 18 tiendas a nivel nacional. (Fotos: Redes sociales de I-Run)
I-Run cuenta con 18 tiendas a nivel nacional. (Fotos: Redes sociales de I-Run)
Con 22 años en el mercado nacional, la marca de zapatillas e indumentaria deportiva, I-Run, ha logrado un espacio importante dentro de la venta mayorista, siendo que actualmente el foco está en lograr penetración con las transacciones retail y, con ello, una mayor rentabilidad. Para ello, la compañía ha trazado una serie de planes que conlleven a cumplir con sus objetivos 2026.

