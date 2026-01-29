Andry Mamani, gerente general de I-Run, señaló que luego de que el año pasado se creciera 15% en las ventas en relación al 2024, el objetivo para cierre de año es alcanzar por lo menos un aumento de 10% en las transacciones, una proyección moderada que se alinea a los propósitos de la empresa y que también se anticipa a un posible impacto del periodo electoral.

“Buscamos una mayor rentabilidad y orden, sobre todo en nuestra operación retail. La venta minorista nos ha dado bastante exposición; sin embargo, la rentabilidad es una meta aún pendiente. Como marca no me sorprendería crecer más del 15%, pero no es el foco de este año”, expresó el representante.

Actualmente, el canal mayorista —que concierne el comercio a tiendas por departamento, galerías y demás conglomerados— representa más del 80% de las ventas de la empresa, mientras que el resto de los ingresos es impulsado por el comercio retail, a través de las 18 tiendas a nivel nacional con las que cuenta la marca y el canal online. Mamani sostuvo que el canal minorista es un formato de venta relativamente nuevo, considerando que fue recién en el 2019 cuando I-Run incursionó en la venta minorista.

“Queremos afianzar el comercio minorista y profesionalizar la operación, por lo que estamos buscando fortalecer el equipo con el reclutamiento del mejor talento que nos lleve a concretar los objetivos no solo en las transacciones minoristas de Lima, sino también de provincias, de una manera transversal”, detalló el ejecutivo.

Así, dentro de la estrategia de rentabilizar la operación minorista figura la apertura de nuevas tiendas, principalmente, en locales con acceso directo a la calle y dejando, por el momento, la inauguración de nuevas ubicaciones dentro de centros comerciales. Esta dinámica alude a que la marca ha identificado una oportunidad interesante para el retail en las tiendas puerta a calle.

“Queremos abrir cuatro tiendas, entre Lima y provincias; una de esas ubicaciones podría ser en un mall y las otras tres puerta a calle. Por ello, estamos buscando espacios estratégicos, con dimensiones entre 100 y 150 metros cuadrados (m2)”, expresó.

La inversión estimada para esta expansión es de aproximadamente S/ 400,000 en alquiler e implementación de local dentro de centro comercial; en tanto, en una tienda puerta a calle, el desembolso es entre S/ 100,000 y S/ 150,000.

Andry Mamani, gerente general de I-Run. (Foto: I-Run)

Portafolio y nichos de venta

Mamani precisó que pese a que la facturación sigue siendo impulsada por las ventas de la marca en Lima, con aproximadamente el 60% de los ingresos, las transacciones realizadas en provincias en los últimos años han tomado mayor relevancia; ello, a partir de un mayor comercio sobre todo en galerías. “Por ejemplo, en Arequipa nuestros principales compradores han duplicado su venta en el 2025, igual en Trujillo donde se ha crecido 50%”, añadió.

En esa línea, las preferencias de los clientes hoy en día se orientan al uso de moda urbana, teniendo en cuenta que las ventas de la marca tienen como producto líder a las zapatillas, seguido de ropa, accesorios y todo un mix de artículos. “Actualmente, el consumidor busca comodidad y tener modelos exclusivos”, recalcó.

El actual portafolio de I-Run tiene como proveedores a la industria nacional, pero también externa por medio de las importaciones, especialmente, de calzado. “Perú tiene buen algodón, entonces aquí buscamos la ropa urbana y las medias”, detalló.

El dato

De las 18 tiendas que posee I-Run en Perú, seis se encuentran en Lima y el resto en provincias. El ticket de gasto promedio en la venta retail es de S/145.

La marca también cuenta con siete tiendas mayoristas en el Centro de Lima.

El ecommerce de I-Run es otro de los canales que se apunta a potenciar este año. En la actualidad, dicha plataforma representa el 10% de la venta minorista.

LEA TAMBIÉN: Cromo abre tercera tienda de indumentaria y traza nuevos pasos de expansión