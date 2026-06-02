La forma en que una empresa comunica una desvinculación refleja la real importancia que le da a las personas, destacan especialistas (foto: Freepik).
La forma en que una empresa comunica una desvinculación refleja la real importancia que le da a las personas, destacan especialistas (foto: Freepik).
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
José Carlos Reyes Leyva
mailJosé Carlos Reyes Leyva

La desvinculación laboral suele ser un proceso delicado, ¿la empresa debe informar al trabajador con anticipación o esperar a fin de mes? No existe una única regla sobre el momento adecuado para comunicar una desvinculación, depende del motivo y del contexto, respondió Juan Pablo Castillo, gerente de gestión del talento de Pandero.

TE PUEDE INTERESAR

Desvinculación laboral: ¿Cómo convertir una salida en una oportunidad de liderazgo
Seis errores a evitar frente a una desvinculación laboral
¿Piensa en renunciar? cinco puntos a tomar en cuenta para la desvinculación laboral
¿Cómo cuidar tus finanzas después de una desvinculación laboral?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.