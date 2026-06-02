Refirió que en salidas planificadas o por mutuo acuerdo, anticipar la conversación ayuda a ordenar la transición y preservar una relación positiva. Asimismo, en casos de bajo desempeño, la comunicación tampoco debería resultar inesperada, porque previamente debieron existir conversaciones claras sobre las brechas observadas, las expectativas del rol y las oportunidades brindadas para mejorar.

En cambio, en reestructuraciones sensibles o faltas graves, la mejor práctica suele ser ejecutar la salida el mismo día de la comunicación para proteger la operación, la información y el debido proceso. Además, el resto del equipo observa cómo la empresa trata a quienes salen, y eso impacta directamente en la confianza interna, subrayó Juan Pablo Castillo.

¿Cómo las empresas deben comunicar a un trabajador su desvinculación?

La forma en que una empresa comunica una desvinculación refleja la real importancia que le da a las personas, resalta Juan Pablo Castillo. Independientemente del motivo de la salida, la conversación debe ser siempre con respeto, claridad y empatía.

“Mi recomendación varía en función de los motivos del cese. En jubilaciones y/o en programas de retiro voluntario, el foco de la conversación debe ser reconocer la trayectoria del colaborador y explicar las condiciones del paquete de cese. En procesos de reestructuración organizacional, cuando la posición desaparece y no existe posibilidad de ser reubicado es necesario explicar con honestidad las razones de negocio que motivan la decisión”, sostiene el especialista.

“En casos de bajo desempeño, la salida no debería ser una sorpresa: debieron existir conversaciones claras, oportunidades reales de mejora e interés genuino del líder por ayudarlo. Finalmente, ante una falta grave, el foco debe estar en garantizar el debido proceso y el derecho de defensa del trabajador”, agregó Juan Pablo Castillo.

Los pasos para un adecuado proceso de desvinculación laboral

Comunicar la salida a un colaborador no es fácil y debe ser realizada lo más respetuosa y cercana posible, ya que ello le dará al colaborador mayor seguridad, y le permitirá seguir su proceso de transición con mensajes más claros sobre su salida de la compañía, indicó por su parte Rosario Almenara, vicepresidente de LHH Perú.

Por ello, Almenara sostiene que la comunicación de salida debe verse como un proceso en el cual se deben trabajar varios frentes:

Primero, prepararse muy bien. Deben evaluarse varios aspectos: la salida, qué mensajes se van a dar, qué van a decirle al colaborador y a su equipo, qué beneficios incluirá el paquete de salida, cuándo será la fecha de comunicación, quién asumirá su trabajo para asegurar la continuidad, si va a ser reemplazado, y muchas otras preguntas que puedan surgir.

Segundo, organizarse con mucha rigurosidad, donde cada detalle puede hacer la diferencia. Todo tiene que estar definido y contemplar varios escenarios que deben ser bien evaluados, para saber cómo actuar en cada caso.

Tercero, tener claro el mensaje de salida y por qué está saliendo el colaborador. Muchas veces, por evitar incomodidad, no hay precisión de parte del jefe que lo comunica, o se presentan varios filtros que no permiten que la comunicación llegue bien, o el colaborador no llega a entender lo que se le comunicó.

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Cuarto, tener un buen manejo de las emociones. Es muy difícil prever con exactitud qué va a pasar en el momento de la comunicación, cómo va a reaccionar el colaborador o qué puede estar pasando por la mente de esa persona. Cada comunicación de salida es diferente. Los jefes que ya lo han hecho antes saben que cada situación es única. Incluso líderes con experiencia pueden sentirse incómodos, culpables o emocionalmente afectados durante estas conversaciones.

Quinto, asesórate con un experto. Alguien que tenga la experiencia, que te ayude a preparar respuestas a posibles preguntas, que no tenga sesgos y que puede dar una perspectiva diferente de por qué se está tomando esta decisión.

“Una comunicación de salida bien manejada no solo impacta en la persona que deja la organización, sino también en el equipo que permanece. La manera en que una empresa desvincula a una persona también comunica su cultura, sus valores y la calidad de su liderazgo”, remarcó Rosario Almenara.