Contraloría alerta sobre situación adversa en caso ducto del gas de TGP. (Foto: TGP)
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Redacción Gestión
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La crisis del gas natural durante la primera parte de marzo último, ocasionada por una rotura del ducto de Transportadora de Gas del Perú (TGP), aún sigue dando de qué hablar. Al menos así lo considera la Contraloría General de la República que emitió un informe de orientación de oficio hace solo unos días sobre el caso.

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