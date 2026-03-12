Esta crisis dual ha puesto en evidencia la peligrosa dependencia estructural que tiene la nación del suministro del gas de Camisea, considerando que el 40% de la matriz energética nacional proviene de este recurso.
Esta crisis dual ha puesto en evidencia la peligrosa dependencia estructural que tiene la nación del suministro del gas de Camisea, considerando que el 40% de la matriz energética nacional proviene de este recurso.
Bruno Ghio
Bruno Ghio

El sector energético peruano atraviesa una coyuntura crítica tras la convergencia de dos eventos de gravedad ocurridos en los primeros días de marzo de 2026. Por un lado, en el plano internacional, el inicio de un conflicto militar que involucra a Estados Unidos e Israel frente a Irán ha sacudido el mercado. A nivel local, el Perú enfrenta una crisis operativa mayor tras la ruptura del gasoducto de Camisea. La combinación de ambos factores ha generado un escenario de extrema vulnerabilidad que exige un análisis profundo sobre la seguridad energética del país.

