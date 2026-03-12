El martes, el presidente José María Balcázar mencionó que el domingo 15 se restablecería el abastecimiento. Sin embargo, tras casi dos semanas de problemas, los impactos no se han hecho esperar.

Si bien la rotura en el ducto es lo que origina la falta de gas natural, GNV y GLP, existen problemas también para el abastecimiento de gasolinas y diésel a Lima y diversas ciudades, no solo ante el aumento de la demanda de los transportistas derivada de la falta de gas, sino también de la falta de suficientes cisternas para transportar combustibles a los grifos.

Según Geovani Diez, presidente del Gremio de Transportes de Carga y Logística del Perú & América (GTL) existen cerca de 12 mil camiones cisterna que transportan gasolinas y diésel, que funcionan con GNV, pero que han quedado paralizados, debido al racionamiento que dispuso el Gobierno, que los excluyó del suministro priorizado.

LEA TAMBIÉN: Plantas Envasadoras estiman cuándo terminaría el desabastecimiento de gas: Los detalles

Suben fletes de transporte de carga

Javier Marchese, presidente de la Unión Nacional de Transportistas de Carga en Camiones (UNT-Perú), refirió a Gestión que existen en general camiones a GNV paralizados en las carreteras por no poder repostar ese combustible, en tanto los que consumen diésel han visto incrementos en su precio en cerca del 50%.

Esta situación, anotó, ha llevado a que algunos transportistas hayan tenido que trasladar ese sobrecosto en el consumo de combustibles, a sus fletes de transporte de carga, los mismos que, calculó, pueden haberse incrementado entre 20% y 25% desde que comenzó la crisis.

Frente a esta situación, Marchese refirió que, a diferencia de los taxistas que usan GNV, que han solicitado bonos al Gobierno, ellos lo que están reclamando al Poder Ejecutivo, es que se les devuelva el 70% del valor de los peajes que pagaron a las concesiones viales durante el año 2022 –que ya lo habían solicitado desde antes de la emergencia energética– para compensarles de las pérdidas que vienen sufriendo.

Transportistas incrementan fletes al transporte de carga ante alzas en precios de combustibles| Foto: Andina

Se sumarán al anunciado paro

Marchese había adelantado a este diario que el referido reclamo lo llevarían ayer a la reunión que tenían prevista con la Presidencia del Consejo de Ministros, y que, a partir de esa fecha, les darán 15 días de plazo al Poder Ejecutivo para atender sus demandas.

Cuando Gestión conversó con el representante de la UNT-Perú, adelantó que en caso no se les atienda al cabo del mencionado lapso, se sumarán al paro nacional indefinido que han convocado otros gremios de transportistas de carga, que planean iniciarlo a partir de hoy.

Cabe mencionar que hasta el cierre de esta edición, este diario se comunicó nuevamente con Diez, el representante de GTL, quien mencionó que la reunión con el Gobierno de ayer no fue productiva, por lo que mantienen para hoy el inicio del paro indefinido.

Precios de Petroperú otra vez en alza

En medio de esta crisis, Petroperú volvió este martes a aplicar incrementos en los precios de sus combustibles ex planta (mayoristas), con alzas –respecto a sus precios del 6 de marzo– de hasta 13.13% en el caso de su gasolina premium, que tuvo un alza de S/ 1.80 por galón, y que se vende ahora a S/ 15.47 (incluidos impuestos), según el listado oficial que publica la petrolera estatal.

El segundo producto que más subió de precio fue el petróleo industrial N°6, en 9.12% (a S/ 13.12 por galón), y el petróleo industrial 500, en 8.73% (a S/ 12.92 por galón), seguido de la gasolina regular (4.50%), el diésel (3.53%), y los gasoholes premium y regular (3.21% y 3.88%, respectivamente).

Conductores forman largas filas en el grifo de Petroperú ubicado en la avenida Brasil con 28 de Julio, en Jesús María, para abastecer gas licuado de petróleo (GLP). (Foto: César Campos/@photo.gec)

Este nuevo listado Petroperú, muestra precios que resultan mucho más caros en comparación con los precios de referencia internacional de derivados que publica el Osinergmin, como es el caso de los petróleos industriales N°6 y 500, que resultan 49.44% y 48.16% más elevados, así como su gasohol premium (48.22% más alto), entre otros.

¿Especulación en precios de derivados?

El experto en hidrocarburos, Erick García Portugal, dio a entender que no todo el desabastecimiento de combustibles responde a problemas logísticos, sino que algunos grifos habrían “inflando”, especulado, con los precios.

Según el Osinergmin, el monitoreo que ha realizado en las plantas que proveen GLP, indica que hay una autonomía estimada en la planta de Pluspetrol en Pisco para 5.5 días; en la de Solgas en Lima de 3.7 días, en la de Zeta Gas de 1.5 días, y en la de TDP de 2.3 días.

García Portugal refirió que, pese a que existe stock de gasolina y GLP en el mercado mayorista, hay estaciones de servicio que habrían aprovechado la emergencia para incrementar sus márgenes, especulando con la necesidad de los conductores que no tienen otra opción.

La prueba de esta distorsión, según el especialista, radica en la disparidad de precios que se observa en Lima. Mientras en Chorrillos antes de la crisis el galón se vendía a S/17.99, en otros distritos se puede encontrar el mismo combustible a 15.50 o 16 soles, una variación que no se explica por costos logísticos sino por la falta de competencia.

Dificultad para industrias en el interior

El experto en energía Rafael Laca, refirió que diversas empresas industriales que emplean gas natural en sus procesos productivos, ubicadas en concesiones del interior del país, han tenido que paralizar porque no cuentan con sistemas duales que les permitan usar otros combustibles sustitutos.

Explicó que, debido a que esos industriales -situados en las concesiones de Contugas, en Ica, y de regiones del norte a cargo de Quavii- debían cumplir programas medioambientales de mitigación de contaminantes, cuando se instaló sistemas de gas natural en sus plantas, no se les permitió implementar sistemas duales que usaran diésel o petróleos residuales, sino en algunos casos GLP.

Pero, ahora que no hay gas natural ni GLP, Laca indicó que esas empresas no pueden de la noche a la mañana cambiar sus instalaciones para adecuarlas a combustibles sustitutos, situación que afecta su producción.