Sin embargo, es preciso recordar que tal racionamiento, que dispuso la resolución viceministerial 004-2026-MINEM/VMH, dada el 3 de marzo último, ha dejado sin ese combustible no sólo a taxistas, camiones y plantas generadoras, sino también a más de 1,000 empresas industriales en Lima y Callao, conectadas a la red de distribución de Calidda.

LEA TAMBIÉN: Congreso aprobó citar al ministro de Energía y Minas para explicar crisis del gas

Evalúan impacto en la industria

Para evaluar el impacto que dicha medida, dispuesta por el Ministerio de Energía y Minas (Minem) ha tenido en el sector industrial, Macroconsult realizó un análisis sobre el impacto en el consumo de energía en la actividad industrial en la capital, en los primeros dos días de aplicada esa restricción.

Diego Díaz, socio de Macroconsult, explicó a Gestión que el análisis no comprendió en sí el gas natural que dejaron de usar las empresas, sino el de energía en general que dejaron de utilizar en el resto de sus procesos productivos que no usan gas, sino electricidad, la cual es posible medir más directamente.

Aún no se sabe cuándo se va a restablecer el suministro de gas natural hasta la costa

El análisis tomó en cuenta cifras preliminares sobre el consumo eléctrico en el presente mes, a partir de reportes del Comité de Operación Económica del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (COES).

Las actividades más afectadas

Así, según Díaz, se concluyó en que, en promedio, uno de los sectores que más vio reducir su actividad productiva por la medida del Gobierno fue el de la industria de papelería, que en promedio debió reducir su consumo de energía en un 41% en el primer día de racionamiento, y un 70% en el segundo, en comparación con su consumo de hace una semana atrás.

Le siguió las empresas de la industria química, que tuvieron una caída en su nivel de operación -reflejado en menor uso de la electricidad- del 41% en el primer día de la restricción, y un 68% en el segundo, en tanto que la industria del acero tuvo caídas del 42% y 84%, respectivamente.

En el caso de la industria de alimentos, el empleo energético en sus procesos productivos cayó a 45% en el primer día, y 38% en el segundo, en tanto que las productoras de cemento lo hicieron en -25% y -24%, respectivamente.

Las Mypes que consumen gas natural serían las más afectadas, según Macroconsult

LEA TAMBIÉN: Pluspetrol interrumpe su producción de GLP tras corte en transporte de líquidos de gas

Al parecer la menos golpeada fue la industria textil, que tuvo una reducción en el empleo de la energía en su actividad manufacturera del 12% en el primer día, y 10% en el segundo.

El problema es más para las mypes

Si es que no hubo reducciones mayores en los consumos de la energía, Díaz lo atribuyó a que algunas grandes empresas suelen tener respaldo en sus procesos productivos con el uso de energías alternativas, como por ejemplo el Diésel, GLP, petróleos residuales, carbón, entre otros.

Es probable que una recuperación en los niveles de producción se pueda ver en los siguientes días, conforme cada vez más empresas con capacidad de hacerlo, vayan incorporando el uso de combustibles sustitutos al gas natural en su actividad, anotó.

Sin embargo, el problema, advirtió el experto, es que hay muchas actividades productivas de micro y pequeñas empresas (mypes) como por ejemplo talleres textiles o lavanderías, que sólo utilizan gas natural y que no tienen capacidad para gestionar este tipo de riesgos energéticos, y cuya producción debe haberse paralizado con seguridad.

LEA TAMBIÉN: Taxistas evalúan acatar un paro ante restricciones de gas natural

Pero un problema mayor -según refirió- se podría observar también en los siguientes días con el abastecimiento, ya no sólo del gas natural, sino también en uno de los combustibles sustitutos como es el GLP.

¿Hasta cuándo nos alcanzará el GLP?

Recordó que actualmente, la producción nacional de GLP -que en su mayor parte recae en Pluspetrol-, abastece solamente al 50% de la demanda local, debiendo importarse la diferencia.

Sin embargo, ya Pluspetrol ha confirmado que, a raíz del corte en el suministro a través del ducto de líquidos de gas natural de Camisea a la costa, ha suspendido la producción de GLP en su planta en Pisco.

“Entonces, en realidad, si de un día para el otro se para la producción de la mitad de la oferta de GLP en el país, y se opera con ese inventario, asumiendo que teníamos tres o cuatro días de inventarios, puede ser que la próxima semana no se tenga GLP”, advirtió.

LEA TAMBIÉN: Fiscalía inició investigación preliminar a TGP ante fuga de gas en Cusco

Además, si bien la alternativa podría ser aumentar las importaciones de GLP, el experto de Macroconsult advirtió que existen también problemas para lograr ese objetivo, derivados de la suficiente falta de capacidad de almacenamiento en Lima y Callao.

Mayor importación no tendría donde almacenarse

Explicó que hoy los importadores de combustibles que traen GLP del exterior, lo abastecen desde tanques de almacenamiento que ya tienen contratados en la capital, pero una parte no menor de esa capacidad de almacenaje está en manos de Petroperú, que la tiene reservada para sus propios negocios.

El problema es que no hay más capacidad de almacenaje para incrementar las importaciones de GLP, advierte Diego Díaz (Foto: Difusión)

“Entonces, por más que una empresa como Sol Gas, Z-Gas, o Primax, quieran importar más GLP, si no tiene tanques disponibles para poder traerlo, no lo va a poder hacer”, aseveró.

LEA TAMBIÉN: A crisis por desabastecimiento de gas se suma alza de precios de combustibles de Petroperú

Por tal razón, concluyó en que el Ministerio de Energía y Minas (Minem) debe asegurarse que la capacidad de almacenamiento de combustibles esté disponible para que los operadores puedan tener la posibilidad de incrementar sus importaciones, y que eso se debe hacer de inmediato, pues con las alzas en los precios de los derivados, va a ser más difícil hacerlo más adelante.

“Esa capacidad (de almacenaje) debería pasar a manos o ponerse a disposición de los privados, que probablemente van a poder tener más capacidad para importar, y se tiene que hacer rápido, porque una importación demora en ejecutarse, o sea, si tú esperas hasta finales de la próxima semana para recién resolver eso, ya no llegaste”, apuntó.

LEA TAMBIÉN: Fiscalía realiza diligencias urgentes tras fuga de gas y deflagración en Cusco