El racionamiento de gas natural dejó sin ese insumo a cerca de 1,000 empresas en la capital. (Foto: Difusión)
El racionamiento de gas natural dejó sin ese insumo a cerca de 1,000 empresas en la capital. (Foto: Difusión)
Únete a nuestro canal
Newsletter general
Elías García Olano
mailElías García Olano

El racionamiento sin precedentes en el consumo de gas natural que se ha aplicado en el país a raíz de la paralización del gasoducto de Camisea, ha generado reacciones y protestas particularmente de los taxistas que forman largas colas en los grifos intentando abastecerse de GNV.

TE PUEDE INTERESAR

Petróleo se dispara y bolsas vuelven a caer por impacto de la guerra en Oriente Medio
Producción de petróleo cayó a su nivel más bajo y solo 12 lotes operan, ¿crisis se agudiza?
¿Alza del precio del petróleo podría poner “en jaque” al mundo? La advertencia de JP Morgan

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.