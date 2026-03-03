La Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de La Convención-Cusco (Segundo Despacho) efectúa diligencias urgentes tras la fuga de gas con deflagración ocurrida en una estación de válvulas ubicada en el kilómetro 43 del eje energético del distrito de Megantoni, provincia de La Convención, en Cusco.

El fiscal provincial Óscar Santiago Benavides Luna, con competencia en materia ambiental, se dirigió durante la madrugada a la zona del incidente para constatar in situ las circunstancias del hecho, condiciones de la rotura de un ducto y verificar los posibles impactos al ecosistema a través de la evaluación de la calidad del aire, flora, fauna y suelo circundantes.

Las diligencias fiscales buscan determinar las causas del incidente, identificar posibles responsabilidades y disponer las medidas necesarias, conforme a las atribuciones constitucionales del Ministerio Público en la defensa de la legalidad y del medio ambiente.

Asimismo, la intervención se desarrolla junto con la Coordinación Nacional de las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental (FEMA), a fin de garantizar una actuación técnica, objetiva y oportuna frente a cualquier posible afectación ambiental derivada de este suceso.