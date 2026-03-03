La Asociación de Grifos y Estaciones de Servicio del Perú informó que el Ministerio de Energía y Minas declaró en emergencia el suministro de gas natural a nivel nacional hasta el 14 de marzo, tras una emergencia en una estación de válvulas del sistema de transporte en Cusco.

Según precisó, el incidente redujo la capacidad de transporte y abastecimiento del gas natural, con impacto en todo el país.

El gremio indicó que, durante la emergencia, se priorizará el abastecimiento de gas natural para el mercado interno y se impondrán restricciones temporales de manera simultánea a usuarios industriales y eléctricos.

Cabe precisar que, según el Ministerio de Energía y Minas, mientras no se restablezcan las condiciones normales del servicio, podrán registrarse restricciones en el suministro para ciertos sectores, con el objetivo de administrar la disponibilidad del recurso tras el siniestro en Cusco.

La empresa concesionaria de la distribución señaló que se ha puesto en marcha un esquema de priorización que garantiza el suministro de gas natural a consumidores residenciales, comerciales y al transporte público masivo de pasajeros cuyo único combustible es el GNV.

Por ello, se aclaró que otros tipos de vehículos no están incluidos en dicha priorización, por lo cual la medida busca asegurar el abastecimiento en los sectores considerados esenciales durante la emergencia.