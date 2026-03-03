Largas colas en los grifos por racionamiento del gas natural. (Fotos: Antonio Melgarejo/ @photo.gec)
Largas colas en los grifos por racionamiento del gas natural. (Fotos: Antonio Melgarejo/ @photo.gec)
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

tras una emergencia en una estación de válvulas del sistema de transporte en Cusco.

Según precisó, el incidente redujo la capacidad de transporte y abastecimiento del gas natural, con impacto en todo el país.

y se impondrán restricciones temporales de manera simultánea a usuarios industriales y eléctricos.

LEA TAMBIÉN: ¿Reestructurar Petroperú impactará en precios de combustibles? Esto dice ProInversión

, con el objetivo de administrar la disponibilidad del recurso tras el siniestro en Cusco.

, comerciales y al transporte público masivo de pasajeros cuyo único combustible es el GNV.

LEA TAMBIÉN: UNO CORP cierra alianza con Grupo Romero al comprar parte de Primax en Perú y Ecuador

En tanto, la empresa concesionaria responsable de la distribución de gas señaló que se ha puesto en marcha un esquema de priorización que garantiza el suministro de gas natural a consumidores residenciales, comerciales y al transporte público masivo de pasajeros, cuyo único combustible es el GNV.

Por ello,

Asociación de Grifos priorizará abastecimiento de gas natural. (Foto: Yunsu Pariapaza/GEC)
Asociación de Grifos priorizará abastecimiento de gas natural. (Foto: Yunsu Pariapaza/GEC)

TE PUEDE INTERESAR

Transportistas anuncian nueva marcha contra las extorsiones para el jueves 5 de marzo
EE.UU. exhorta a sus ciudadanos a salir de 14 países de Medio Oriente ante “altos riesgos”
Petroperú: Miralles recalca que hubo reprogramación de reunión con inversores para este 6 de marzo

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.