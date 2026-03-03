Transportistas de Lima anuncian nueva marcha para el jueves 5 de marzo contra las extorsiones. (Foto: GEC)
Transportistas de Lima anuncian nueva marcha para el jueves 5 de marzo contra las extorsiones. (Foto: GEC)
, convocó una marcha para el jueves 5 de marzo.

El vocero del gremio, Frank Gómez Santillana, señaló que esta marcha tendrá como destinos principales el Congreso de la República y Palacio de Gobierno, en el Cercado de Lima.

y la extorsión en Lima y Callao.

e indemnizaciones para los familiares de conductores asesinados.

El gremio denunció que no se han implementado las medidas preventivas ni el Grupo Interinstitucional contra la Extorsión y el Sicariato (Gies), que debería funcionar con participación de la Policía Nacional del Perú, el Poder Judicial y la Fiscalía, dejando a los transportistas sin protección frente a las mafias.

Finalmente, Gómez indicó que

La protesta busca exigir que las autoridades nacionales actúen con eficacia frente al aumento de la criminalidad y la extorsión. Foto: Andina

