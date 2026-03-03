La Asociación de Transportistas del Servicio Urbano de Transporte del Perú (Atsuper), que agrupa a más de 100 empresas formales de transporte público, convocó una marcha para el jueves 5 de marzo.

El vocero del gremio, Frank Gómez Santillana, señaló que esta marcha tendrá como destinos principales el Congreso de la República y Palacio de Gobierno, en el Cercado de Lima.

La protesta busca exigir que las autoridades nacionales actúen con eficacia frente al aumento de la criminalidad y la extorsión en Lima y Callao.

LEA TAMBIÉN: Pagar pasaje con una sola tarjeta: ATU da primer paso para integrar pagos en el transporte

El dirigente explicó que el sector protesta por la falta de aplicación de la Ley 32490, que establece medidas preventivas e indemnizaciones para los familiares de conductores asesinados.

El gremio denunció que no se han implementado las medidas preventivas ni el Grupo Interinstitucional contra la Extorsión y el Sicariato (Gies), que debería funcionar con participación de la Policía Nacional del Perú, el Poder Judicial y la Fiscalía, dejando a los transportistas sin protección frente a las mafias.

LEA TAMBIÉN: Jerí denuncia que criminales le mandaron mensajes y que miembros de su equipo fueron amenazados

Finalmente, Gómez indicó que los manifestantes se reunirán en la plaza 2 de mayo y la plaza San Martín y desde allí marcharán por el centro histórico para hacer llegar sus demandas al Ejecutivo y al Legislativo.