La titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Denisse Miralles, sostuvo que no hubo ningún “desplante” a bonistas e inversores de Petroperú y que, según “coordinaciones”, se tendrá una reunión esta semana.

“Primero, no es correcta la información [de que hubo un desplante]. Con los inversionistas que, en efecto, solicitaron reuniones en febrero, se coordinó previamente y se acordó que sea el 6 de marzo ”, declaró ante la prensa este lunes 2 de marzo, en las inmediaciones del Congreso de la República.

Miralles también consideró oportuno aclarar que, en su rol de titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), no tenía ninguna intervención en la coordinación de estas reuniones.

“Recordemos que, en la vigencia del decreto de urgencia de la reorganización de Petroperú (DU 010-2025), este rol es responsabilidad de ProInversión. Ellos son quienes, juntos con sus asesores, han coordinado y estado en contacto con los inversionistas”, mencionó.

De acuerdo con la funcionaria, los inversionistas “han validado” que estarían viniendo esta semana para la reunión del viernes 6 de marzo.

“Seguro tendrán reuniones no solo con el equipo de ProInversión, sino también de Petroperú, los señores ministros y miembros de la Junta General de Accionistas [de Petroperú, compuesta por el MEF y el Ministerio de Energía y Minas]”, indicó.

La historia

Como informó Gestión, según fuentes, el Gobierno tenía programada citas a mediados de febrero con grandes bonistas y representantes de fondos de inversión. El asunto era darles a conocer detalles alrededor de la reorganización de Petroperú, que busca de atender su severa situación financiera.

Para esto, el Gobierno solicitó al Bank of America (BofA) su apoyo en la organización. Entre los grandes bonistas, según una fuente, estaba Pacific Investment Management Company (PIMCO), de los mayores gestores de activos de inversión de renta fija a nivel global.

En total, se extendió la invitación a cinco grandes bonitas de la petrolera estatal y dos grandes fondos de inversión. El compromiso fue que se tendría presencia del MEF y del Ministerio de Energía y Minas (Minem), que también son los accionistas de la petrolera pública.

Sin embargo, nada de esto ocurrió. La fuente dio cuenta que no hubo reunión alguna ni con ministerios ni otras entidades. Lo que agravó la situación fue que estas entidades tampoco atendieron los llamados ante el desconcierto de bonistas e inversores.