Petroperú otra vez está en el centro de la discusión. Según fuentes de Gestión, el Gobierno de Perú tenía programada una reunión a mediados de febrero con grandes bonistas y representantes de fondos de inversión.

Para esto, el Gobierno solicitó al Bank of America (BofA) su apoyo en la organización. En total, se extendió la invitación a cinco grandes bonitas de la petrolera estatal y dos grandes fondos de inversión. El compromiso fue que se tendría presencia del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y del Ministerio de Energía y Minas (Minem), que forman parte de la Junta General de Accionistas (JGA).

Se había previsto reuniones con los ministerios, así como con ProInversión y Petroperú. Es más, estaba la posibilidad de un encuentro con presidencia (en ese momento, José Jerí estaba al mando del país). Sin embargo, nada de esto ocurrió. Es decir, según las fuentes, se les habría dejado “plantados”.

ProInversión descartó que la reorganización de Petroperú sea una privatización encubierta. (Imagen: Andina)

LEA TAMBIÉN: Denisse Miralles indica que no hay marcha atrás en la restructuración de Petroperú

ProInversión responde: este mes habrá reuniones

Al respecto, ProInversión respondió. Mencionó que desde la entrada en vigencia del Decreto de Urgencia N° 010-2025, que le encarga la conducción de la reorganización patrimonial de la empresa, “se han establecido canales de comunicación formales y permanentes con los representantes de los acreedores y bonistas internacionales, quienes han sido informados oportunamente sobre los principales hitos del proceso, incluyendo la reciente aprobación del Plan de Promoción [...]”.

Precisó que se está conduciendo el proceso conforme a un cronograma previamente definido y en coordinación con BofA, institución financiera internacional que viene acompañando el proceso y facilitando el relacionamiento con acreedores y bonistas.

“ En ese marco, se ha programado una primera mesa de trabajo para el viernes 6 de marzo y una segunda sesión ampliada para el 16 del mismo mes , con la participación de un mayor número de inversionistas institucionales, espacios que permitirán continuar fortaleciendo el diálogo y la confianza con los actores del mercado financiero internacional”, refirió ProInversión.

Así, la empresa promotora de la inversión descartó categóricamente cualquier versión que aluda a una negativa de diálogo o cancelación unilateral de reuniones. “Toda modificación de agenda ha sido debidamente coordinada y acordada con total anticipación a través de dicha institución financiera”, aseguró.

Lo mencionado por ProInversión va en línea con lo que el MEF había declarado a Gestión ante la consulta sobre este tema. El fin de semana respondieron que se había comunicado oportunamente la reprogramación del encuentro del 12 de febrero. Sin embargo, en ese momento, evitaron responder cuál sería la nueva fecha.