Gustavo Villa Mora asumirá la Gerencia General encargada de Petroperú desde el 21 de febrero, tras acuerdo adoptado por el Directorio en sesión extraordinaria. Foto: Andina.
El formalizó la designación de Gustavo Adolfo Villa Mora como nuevo gerente general encargado de la empresa estatal, con vigencia a partir del 21 de febrero. La decisión fue adoptada mediante el Acuerdo de Directorio N° 017-2026-PP, aprobado en sesión extraordinaria.

La compañía precisó que el cargo tiene la condición de “Dirección y Confianza” y que contempla una bonificación diferencial conforme a la política salarial vigente. Con este nombramiento se deja sin efecto la , quien ocupó el puesto desde el 8 de enero hasta el 20 de febrero de 2026 y retornará a su posición anterior dentro de la estructura organizacional, según el hecho de importancia remitido a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV).

LEA TAMBIÉN: Petroperú: ¿reestructuración sufriría revés? Los 2 proyectos “críticos” del presidente Balcázar

Villa Mora se desempeñaba como gerente de Operaciones Talara. Es ingeniero petroquímico por la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) y cuenta con un MBA por ESAN con mención en Gestión de Energía. Asimismo, ha seguido programas de especialización en Finanzas (PAE–ESAN) y en Gestión de Proyectos por la Universidad de Piura.

El nuevo gerente general encargado de acumula cerca de dos décadas de experiencia en el sector hidrocarburos, con énfasis en la ejecución de proyectos y la gestión de operaciones, en un contexto marcado por los retos financieros y operativos que enfrenta la petrolera estatal.

Sindicato STAPP exige meritocracia y perfiles técnicos

El Sindicato de Trabajadores Administrativos de Petroperú (STAPP) se pronunció sobre la conducción de la empresa y remarcó que, por tratarse de una entidad estratégica para la seguridad energética, sus máximos cargos “no pueden ni deben responder a criterios políticos, coyunturales o de conveniencia”.

El gremio demandó que tanto el gerente general como los integrantes del Directorio acrediten trayectoria profesional intachable y conocimiento profundo del sector energético. A su juicio, la complejidad actual de la empresa exige liderazgo técnico para enfrentar procesos de transformación y escenarios de alta presión financiera y regulatoria.

LEA TAMBIÉN: Perú Libre vuelve al Gobierno: Petroperú, acuerdo fiscal y otros 8 temas que podrían dar un giro

Asimismo, advirtió que “flexibilizar requisitos o reducir exigencias” en estos nombramientos debilita la gobernanza corporativa y afecta la credibilidad institucional ante el mercado y la ciudadanía. El sindicato insistió en que las designaciones deben regirse por procesos objetivos, transparentes y con rendición de cuentas.

