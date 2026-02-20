En medio del contexto actual, con un presidente que tiene solo dos días en el cargo y donde aún no se sabe con claridad si continuarán los ministros de Economía y Finanzas (MEF) y de Energía y Minas (Minem), que son miembros de la Junta General de Accionistas (JGA) de la empresa del Estado, el Directorio de Petroperú le “bajó el dedo” a la gerenta general, Rita López. Así informaron fuentes allegadas a la compañía con las que conversó este diario.

¿Qué le habrían argumentado a López desde el directorio en pleno? Las voces consultadas comentaron que se le habría dado a la funcionaria al menos 5 razones que, agregaron, son cuestionables. Y, se habría comunicado que se alistaban para designar un nuevo gerente general encargado. “Están elaborando los documentos internos que se tiene que presentar al directorio para designar a la nueva persona. Mientras tanto, Rita López sigue como gerenta general”, dijo uno de los consultados.

¿Por qué se le retira la confianza a López?

Una de las razones que se le habría dado a López, según fuentes allegadas a la petrolera estatal, está vinculada a algo tan simple como la “presentación” del organigrama de la compañía.

Inicialmente, el directorio de la petrolera solicitó que el organigrama se presente en formato horizontal, pero desde el lado de la gerencia, se habría argumentado que el diseño organizacional es usualmente en vertical: las áreas core en un nivel y las áreas de soporte en otro nivel.

Si bien desde la gerencia se presentó de manera horizontal, ya en la entrega con la estructura completa para saber cómo se conformaría la empresa, se presentó de la manera técnica, es decir, vertical. “Esto no tiene ninguna incidencia, es un tema de un dibujo, pero ese fue uno de los argumentos”, cuestionó una de las voces.

Petroperú. Foto composición Chatgpt - Diario Gestión

La otra razón sería que se “ha dejado a personas en el aire dentro de la organización”. Sin embargo, esto causó sorpresa entre las personas consultadas por este medio.

Cabe recordar que, en sesión de su directorio, realizada el último jueves 12, se aprobó un acuerdo por el cual dispone la implementación de una nueva estructura orgánica y la adopción de medidas orientadas a la reconversión y reducción progresiva de plazas del Cuadro de Asignación de Personal (CAP).

En concreto, la implementación de estas medidas contempla la adopción de un plan de reducción proyectada de 1,554 posiciones, la cual se ejecutará abarcando todas las fases de desarrollo del Decreto de Urgencia. Tal implementación incluye la eliminación de plazas vacantes del CAP que no agregan valor inmediato, así como la ejecución del plan de desvinculación voluntaria.

“[...] La primera opción para llegar al CAP óptimo que dice el acuerdo de directorio con el que se aprobó las medidas para la nueva estructura organizacional era reducir los cuadros vacantes. Es decir, no se afectaría a nadie. Pero ellos dicen que López habría dejado en ‘el aire’ a personas”, destacó otra de las voces.

ProInversión descartó que la reorganización de Petroperú sea una privatización encubierta. (Imagen: Andina)

Asistenta y guardaespaldas

Otras dos razones vincularían a la asistenta de la presidenta del directorio, así como un guardaespaldas. A López se le habría increpado que rescindió el contrato de la asistenta de presidencia que venía desde la época de Alejandro Narváez, expresidente del la compañía petrolera estatal.

Lo que Gestión pudo conocer es que dicho puesto ya tenía a otra persona, pero fue asignada “de manera forzosa” a otra área para dejar la posición vacante. “Cuando se aprueba la nueva estructura organizacional, la titular del puesto tenía que regresar a su posición y de quien estaba por suplencia tenía que ser resuelto su contrato”, contaron las fuentes en conjunto.

El otro tema es un guardaespaldas que también habría sido contratado en la gestión Narváez. Lo que habría sucedido es que se detectó que no cumplía las labores para las que había sido contratado y se estaba desnaturalizando el contrato. Además, no quedaba claro que la JGA haya dado autorización para que el entonces presidente de Petroperú tenga seguridad.

Petroperú formaliza adjudicación del análisis forense de la Nueva Refinería Talara. (Foto: Difusión)

El golpe final

A López le habrían retirado la confianza el último 19 de febrero por la noche. Sin embargo, Gestión conoció que la reunión de directorio de ayer estaba prevista para la mañana. Es más, con el cambio de hora, la gerente general habría llegado tarde por reuniones con proveedores de Petroperú y sindicatos.

Frente a ello, dijeron fuentes que pudieron saber lo sucedido en el directorio, contaron que se le increpó a López que prefirió reunirse con los trabajadores sindicalizados a estar en el directorio.