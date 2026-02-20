Derecho de defensa en disputa: Tribunal Fiscal limita alcance de sentencias del TC sobre notificaciones | Foto: Referencial
Derecho de defensa en disputa: Tribunal Fiscal limita alcance de sentencias del TC sobre notificaciones
Gerardo Rosales Diaz
mailGerardo Rosales Diaz

En materia tributaria, la notificación de una resolución no es un simple paso administrativo. Es el momento en que el contribuyente toma conocimiento de una decisión que puede afectar sus derechos y, desde allí, empieza a correr el plazo para defenderse.

