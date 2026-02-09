¿Desde cuándo los trabajadores pueden presentar a la Sunat su solicitud para la devolución de impuestos pagados el 2025? Al respecto, Pamela Caballero, especialista de Sunat, respondió que ello se podrá realizar desde el 31 de marzo del 2026 .

Explicó que a partir de esa fecha la Sunat pondrá a disposición el formulario N° 709, para realizar la Declaración Jurada Anual del IR. También estará disponible el archivo personalizado de cada contribuyente, con el registro de sus ingresos, gastos, retenciones realizadas e indicación si hay saldo a favor para la devolución de impuestos.

El contribuyente podrá realizar la declaración de impuestos y solicitud de devolución, en caso corresponda, a partir del 31 de marzo. Todo el trámite se realiza de forma online.

Tras presentar la solicitud, la devolución se daría en el mes de abril. “La norma da 45 días hábiles para hacer la devolución, pero en la práctica se hace más rápido, puede ser en dos semanas”, estimó Pamela Caballero.

“Es importante tener actualizados los datos de contacto como el número de celular y mail. Y revisar el buzón electrónico, allí llegará la resolución de la devolución”, agregó.

La devolución de impuestos de oficio de la Sunat

Si el trabajador no realiza la solicitud, también podría recibir la devolución de impuestos realizada de oficio por la Sunat. La entidad realiza la devolución de oficio luego de culminado el cronograma de fechas máximas para realizar la declaración anual de impuestos.

En el caso de las personas naturales, el cronograma va del 27 de mayo al 10 de junio del 2026. “ Desde el 11 de junio viene la devolución de oficio. Es importante registrar correctamente el Código de Cuenta Interbancaria (CCI) para que la Sunat pueda hacer el depósito. Muchas personas tienen saldo a favor, pero no tienen actualizado su CCI y no se puede hacer la devolución ”, advirtió Caballero.

Los gastos que sirven para la devolución de impuestos

Los gastos que sirven para la deducción adicional de hasta 3 UIT al calcular el IR deben estar sustentados en una boleta electrónica.

Los gastos son: consumo en restaurantes, bares y hoteles (deducción del 15% del monto consumido), alquileres (30%), honorarios profesionales de médicos y odontólogos (30%), servicios profesionales que generen rentas de cuarta categoría (30%) y las aportaciones a Essalud por contratar trabajadores del hogar (100%).

Proyecciones sobre devolución de impuestos

Jorge Carrillo Acosta, profesor y experto en finanzas de Pacífico Business School, refirió que el monto a devolver por la Sunat dependerá del nivel de ingresos del trabajador y del monto de gastos personales que sustente.

Así, el especialista presentó algunos ejemplos considerando la UIT del 2026, para una próxima devolución en el 2027:

-Si un trabajador gana S/ 4,000 mensuales en planilla y sustenta gastos por S/ 16,500 en 2026 (tope de 3 UIT), el monto a devolver será de S/ 1,320.

-Si un trabajador gana S/ 8,000 mensuales en planilla y sustenta gastos por S/ 16,500 en 2026 (tope de 3 UIT), el monto a devolver será de S/ 2,310.

-Si un trabajador gana S/ 12,000 mensuales en planilla y sustenta gastos por S/ 16,500 en 2026 (tope de 3 UIT), el monto a devolver será de S/ 2,805.