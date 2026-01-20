Se dará un plazo de solo cinco días para que el microempresario acceda a la plataforma del curso de capacitación (foto: El Peruano).
Se dará un plazo de solo cinco días para que el microempresario acceda a la plataforma del curso de capacitación (foto: El Peruano).
Únete a nuestro canal
Newsletter General
José Carlos Reyes Leyva
mailJosé Carlos Reyes Leyva

La Sunat emitió un proyecto de resolución en el cual establece las características que tendrá el curso de capacitación a seguir por las microempresas, para evitar ser multadas en caso de una primera infracción tributaria.

TE PUEDE INTERESAR

Sunat refuerza la fiscalización digital: comparecencia remota y acceso a sistemas contables
Sunat posterga uso obligatorio del SIRE: este es el grupo de contribuyentes beneficiado
Sunat aprueba cronogramas para la Declaración Anual de Renta 2025: estos son los plazos
Drawback sufrirá cambio: el ajuste que aprobó Sunat para exportadores
¿Tu deuda con Sunat “venció”? Esta comunicación podría reactivar tu obligación de pago
Sunat digitaliza los reclamos aduaneros: tramites serán 100% virtuales desde el 2026

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.