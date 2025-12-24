Cuándo la Sunat puede interrumpir la prescripción de deuda. | Foto: Referencial
Cuándo la Sunat puede interrumpir la prescripción de deuda. | Foto: Referencial
Únete a nuestro canal
Newsletter legal
Gerardo Rosales Diaz
mailGerardo Rosales Diaz

El paso del tiempo suele ser una de las principales defensas de los contribuyentes frente a deudas antiguas. La ley fija un plazo máximo para que la Sunat pueda determinar y cobrar impuestos: una vez vencido, la obligación deja de ser exigible.

TE PUEDE INTERESAR

La pandemia debía fortalecer el sistema de salud, pero no ocurrió
¿Puede crecer un ecosistema startup bajo incertidumbre política permanente?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.