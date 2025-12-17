Sunat. (Foto: Andina)
El Poder Ejecutivo implementará la comparecencia remota ante la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) en los procedimientos de fiscalización,

La medida fue establecida mediante el Decreto Supremo N.º 303-2025-EF, publicado en el diario oficial El Peruano, y permitirá que la Sunat requiera la comparecencia de contribuyentes o terceros de manera virtual, sin necesidad de acudir físicamente a sus oficinas.

La citación deberá indicar fecha, hora y el medio virtual por el cual se realizará la diligencia.

La norma también contempla la posibilidad de solicitar el cambio de tipo de comparecencia, de remota a presencial, cuando exista baja o nula conectividad en la zona del domicilio del contribuyente o si la Sunat considera justificadas las razones acreditadas.

Con esta disposición, el Ejecutivo busca mejorar la eficiencia y agilidad de las actuaciones de la Sunat y reducir los tiempos en la programación de diligencias, especialmente en zonas alejadas del país.

