El Poder Ejecutivo implementará la comparecencia remota ante la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) en los procedimientos de fiscalización, con el objetivo de facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de los contribuyentes.

La medida fue establecida mediante el Decreto Supremo N.º 303-2025-EF, publicado en el diario oficial El Peruano, y permitirá que la Sunat requiera la comparecencia de contribuyentes o terceros de manera virtual, sin necesidad de acudir físicamente a sus oficinas.

La citación deberá indicar fecha, hora y el medio virtual por el cual se realizará la diligencia. Para ello, el sujeto citado deberá contar con un dispositivo con audio, cámara de video y conexión a internet.

La norma también contempla la posibilidad de solicitar el cambio de tipo de comparecencia, de remota a presencial, cuando exista baja o nula conectividad en la zona del domicilio del contribuyente o si la Sunat considera justificadas las razones acreditadas.

Con esta disposición, el Ejecutivo busca mejorar la eficiencia y agilidad de las actuaciones de la Sunat y reducir los tiempos en la programación de diligencias, especialmente en zonas alejadas del país.