El Fondo Consolidado de Reservas alberga los recursos destinados a respaldar el pago de las pensiones a cargo de la ONP. (Fuente: El Peruano)
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Zulema Ramirez Huancayo
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El Banco Mundial, mediante la hoja de ruta elaborada con la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) para impulsar el desarrollo del mercado de capitales, mostró su preocupación sobre el gobierno corporativo y la gestión de inversiones de los fondos de seguridad social.

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