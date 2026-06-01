Así, encuentra conveniente realizar una evaluación de los marcos de gobernanza y gestión del Fondo Consolidado de Reservas (FCR) siguiendo las mejores prácticas en tipos similares de fondos como los de Canadá y EE.UU.

“Esto con el propósito de determinar si se requiere de una mayor flexibilidad en las políticas de inversión, mientras que se alinearía con las mejores prácticas en estrategias prudentes de inversión que equiparan los pasivos de los fondos con los retornos requeridos”, refiere el banco en el documento.

A su vez, indica, sería deseable evaluar los acuerdos de remuneración para los gerentes subcontratados de activos de fondos públicos incluyendo marcos de medidas de desempeño y de gestión del riesgo.

El Fondo Consolidado de Reservas alberga los recursos destinados a respaldar el pago de las pensiones a cargo de la ONP. La administración del fondo está a cargo de un directorio presidido por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el jefe de la ONP, el gerente general del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) y dos representantes de los pensionistas.

Inversiones

El sistema privado de pensiones (SPP) es un esquema de capitalización individual que cuenta con cuatro fondos de inversión, diferenciados según el riesgo que admiten; sin embargo, el sistema nacional de pensiones (SNP) -que también tiene cuatro fondos- suele invertir en instrumentos de muy bajo riesgo para preservar el capital, señaló Arturo García, docente de Esan.

La ONP invierte casi en su totalidad en activos de renta fija, que es menos volátil pero también menos rentable, comentó. Además, el FCR también debe respetar unos límites de inversión fuera del país que son inferiores incluso a los determinados para las AFP, señaló. Se necesita una mayor flexibilidad en este aspecto, acotó.

De este modo, García considera que la intención del BM sería mejorar la rentabilidad obtenida por el fondo que no se abastece lo suficiente para cubrir las pensiones de los jubilados en la ONP, sino que requiere ser complementado por recursos del Estado.

A febrero del 2025, el FCR registra S/ 23,988 millones.

Gobernanza

En tanto, el economista Jorge Guillén advirtió que algunas remuneraciones de los gerentes de inversión son muy elevadas. El BM sugiere analizar el esquema salarial para alinearlo con los rendimientos obtenidos por el fondo que administran personas que no pertenecen al sistema, sino que son subcontratadas, explicó.

Asimismo, sostuvo que no solo las remuneraciones de estos administradores externos son elevadas sino también las comisiones que cobran por esta labor.

“Es buena sugerencia que el salario vaya en línea con los resultados de su gestión de inversiones, aunque con las limitaciones que existen para el manejo de estos fondos y lo poco profunda que es nuestra bolsa de valores, es un poco complicado”, manifestó.