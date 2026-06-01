Los factores ya son conocidos: la crisis del gas natural en el país, que duró alrededor de 15 días, y la guerra de Medio Oriente (así como el cierre del estrecho de Ormuz, por donde transita un importante porcentaje del combustible mundial), que impacta aún en el precio del petróleo.

Esta situación ha representado un golpe directo a la industria cuando de trata de costos . Así lo ha concluido la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) en un reciente estudio compartido en exclusiva con Gestión.

En concreto, seis de cada 10 industriales (el 58%) respondieron que los costos totales de sus empresas aumentaron en los últimos 12 meses. De hecho, de ellas, el 44% aseguró que el incremento fue entre 6% y 10%.

Para los próximos seis meses, la expectativa para 4 de cada 10 es que los costos se mantengan estables, aunque un porcentaje algo mejor aún estiman que continuarán en la senda alcista.

¿Qué subió en 12 meses?

El 72% de las empresas consultadas contestaron que insumos y materias primas registraron los mayores aumentos. El 56% resaltó a transporte y logística.

Sobre este último punto, hay que recordar que, con el impacto sobre los combustibles, el precio en transportes subió 15.02% entre mayo 2025 – abril 2026, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

Esto no es menor si se considera que a marzo era de 11.47% y, a febrero, la inflación anual del rubro fue de 1.95%.

Factores

En línea con lo mencionado, el 74% de industriales señaló directamente a los conflictos geopolíticos (que afectan precios de energía e insumos) como el factor principal que explica el aumento de los costos empresariales de los últimos 12 meses.

Muy por debajo, está el tipo de cambio (32%), incertidumbre política (28%), aumento de costos logísticos (24%), especulación de precios (13%), incremento de costos laborales (12%), inflación local (6%), entre otros.

Frente a esta situación, casi la mitad de las empresas de la industria optaron, principalmente, por una mejora de eficiencia y productividad para paliar el impacto del aumento de los costos.

Mientras que tres de cada 10 apostaron por subir sus precios de venta y, en la misma proporción, otro grupo prefirió reducir sus márgenes de ganancias.

Hacia adelante

Como se informó, el 40% de las empresas industriales respondieron que esperan que los costos empresariales en los próximos seis meses se mantengan estables, mientras que el 37% afirmó que aumentarán. Solo el 8% es más optimista y estiman que disminuirán.

Si bien se logró saltar el impacto de la crisis del gas natural (tras la rotura del ducto que transporta gas de Camisea en marzo), vale considerar que por ahora no hay señales claras de la culminación de la guerra en Medio Oriente.

Hace unos días, el Instituto Peruano de Economía (IPE) compartió con Gestión sus proyecciones sobre los precios para este año.

Según los cálculos, la inflación sería de 4.1% este año, fuera del rango meta del BCR después de dos años de mantenerse dentro.

“Este impacto ya se refleja en la agenda ciudadana: según Ipsos, la preocupación por los precios altos pasó del séptimo al tercer lugar entre los principales problemas del país entre enero y mayo último (de 13% a 23%), solo detrás de la delincuencia y la corrupción”, refirió el IPE.

Manufactura en verano

Entre enero y marzo, la manufactura creció 1.79%, según el INEI. Mientras la parte primaria aumentó 3.54%, la no primaria solo creció 1.15%.

Para los siguientes meses se espera un impacto, sobre todo, para la parte primaria, por los límites a la pesca como consecuencia del impacto de El Niño.