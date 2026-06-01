El 72% de las empresas consultadas contestaron que insumos y materias primas registraron los mayores aumentos. | Foto: Andina.
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Whitney Miñán
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Los precios no dejaron de subir en los últimos meses. Después de casi 24 meses consecutivos dentro del rango meta del Banco Central de Reserva- BCR (entre 1% y 3%), la inflación anual se disparó a 3.8% en marzo y continuó su expansión en abril (4.01%).

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