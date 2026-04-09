A nivel empresarial, el panorama refleja un moderado optimismo: el 48% de los industriales espera que la situación de su empresa se mantenga en los próximos tres meses y el 41% confía en que mejore. (Foto: Andina).
A nivel empresarial, el panorama refleja un moderado optimismo: el 48% de los industriales espera que la situación de su empresa se mantenga en los próximos tres meses y el 41% confía en que mejore. (Foto: Andina).
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Redacción Gestión
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Así lo revela la más reciente Encuesta de Opinión Industrial (EOI), elaborada en marzo por el Instituto de Estudios Económicos y Sociales (IEES) de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), a partir de una muestra de empresarios a nivel nacional.

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Pese a este escenario de prudencia en decisiones clave, las expectativas sobre la economía muestran un tono estable. El 56% de los industriales considera que la situación económica del país se mantendrá en el corto plazo, mientras que un 30% anticipa una mejora. Solo el 14% proyecta un panorama desfavorable para el próximo trimestre.

En cuanto al desempeño de sus sectores, el 43% de los encuestados estima que su producción se mantiene igual, mientras que el 35% prevé una mejora. En contraste, el 22% indica expectativas negativas.

La EOI fue aplicada a empresarios de diversos rubros, entre ellos metalmecánica, químicos, plásticos y caucho, textil y confecciones, alimentos, pesca, bebidas, farmacéutico, papel, impresión, informática y proveedores de la cadena de valor industrial.

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