A menos de un mes de las elecciones generales, 23 candidatos presidenciales expusieron sus planes de gobierno en el “Foro de candidatos a la presidencia – Elecciones 2026”, realizado en la sede de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), en San Isidro.

La actividad, organizada por la Unión de Gremios y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) con la cobertura especial de Gestión y medios del Grupo El Comercio y América Multimedia, permitió a los aspirantes detallar sus propuestas en seguridad, economía, educación, salud y juventud.

El presidente de la SNI, Felipe James, destacó la relevancia de esta cita: “Este foro es una de las últimas oportunidades reales para que la ciudadanía compare propuestas. Esperamos planes claros y responsables que apunten al crecimiento económico, la generación de empleo y el cierre de brechas en educación y salud”.

La jornada comenzó a las 9:00 a.m. Los candidatos César Acuña, Alfonso López-Chau, entre otros, no acudieron a la cita.

Los 23 participantes: Keiko Fujimori, Enrique Valderrama, Rafael Belaúnde, Carlos Espá, Ronald Atencio, Fiorella Molinelli, José Williams, Herbert Calle, Mesías Guevara, Álvaro Paz de la Barra, Yonhy Lescano, Armando Massé, Marisol Pérez Tello, Antonio Ortiz, Carlos Jaico, José Luna Gálvez, Paul Jaimes, Francisco Diez Canseco, Fernando Olivera, Rafael López Aliaga, Carlos Álvarez, Jorge Nieto y Wolfgang Grozo.

Propuestas de los candidatos punteros

Rafael López Aliaga (Renovación Popular) defendió un paquete de 50 leyes para combatir la criminalidad, que incluye retirar al Perú de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, restablecer jueces sin rostro y crear colonias penitenciarias en zonas remotas para violadores de menores y delincuentes de alta peligrosidad. También planteó intervención militar en áreas de minería ilegal y políticas económicas que respeten la autonomía del Banco Central y promuevan inversión privada en infraestructura.

(Foto: Hugo Pérez /@photo.gec)

Keiko Fujimori (Fuerza Popular) planteó un enfoque de seguridad integral con patrullaje conjunto de policías y militares en zonas industriales, control de penales y fortalecimiento de inteligencia policial para proteger a las mypes y la industria. Además, anunció la modernización de la infraestructura educativa, la implementación de historias clínicas electrónicas, telemedicina y programas de atención domiciliaria para adultos mayores. Para la juventud, presentó el programa “Jóvenes con Futuro”, que incluye formación técnica, empleo juvenil y fomento del emprendimiento.

Wolfgang Grozo (Integridad Democrática) centró su exposición en seguridad con inteligencia y carácter, fortaleciendo la inteligencia policial, militar y financiera para desarticular redes criminales y recuperar territorios donde el Estado ha perdido presencia.

(Foto: Antonio Melgarejo /@photo.gec)

Carlos Álvarez (País Para Todos) propuso que las Fuerzas Armadas asuman el control de los penales, reemplazando al personal del INPE, y fortalecer la inteligencia militar y policial para combatir bandas criminales. También planteó aplicar la pena de muerte a sicarios en flagrancia, crear tribunales virtuales, repotenciar la policía de investigaciones y legislar contra el crimen organizado. En materia económica, buscó incentivar la formalización de pequeñas industrias, simplificar trámites y ofrecer créditos a jóvenes para su primer empleo industrial.

(Foto: Antonio Melgarejo /@photo.gec)

Jorge Nieto Montesinos (Partido del Buen Gobierno) enfatizó la digitalización total del Estado como herramienta para reducir la corrupción y mejorar la eficiencia. Propuso un sistema de salud nacional unificado, con historias clínicas computarizadas y tarifario único, además de ampliar la conectividad y el uso de tecnologías en educación, especialmente en zonas alejadas.

Enrique Valderrama (Partido Aprista) presentó un “shock” de seguridad ciudadana y de infraestructura, con repotenciación de la Policía Nacional, incremento del personal y presupuesto, construcción de nuevos penales y control de fronteras por las Fuerzas Armadas. Además, planteó incentivos para la agroexportación, inversión minera, construcción de aeropuertos y ampliación de líneas de metro en Lima y otras ciudades.

(Foto: Antonio Melgarejo /@photo.gec)

Otros ejes del foro

Los candidatos restantes presentaron propuestas en salud, educación, empleo juvenil, formalización de la economía y políticas sociales, destacando la modernización de servicios públicos, la creación de programas de capacitación técnica y la promoción de la inversión privada y pública con reglas claras.

El foro permitió a los ciudadanos conocer de primera mano las estrategias de los candidatos en los temas centrales del país, justo cuando encuestas como la de Datum señalan que el 53% de los votantes aún no identifica el símbolo del partido por el que sufragará.

Con el cierre del evento, a las 7:45 p.m., la ciudadanía cuenta ahora con una radiografía más clara de los planes de los aspirantes, en un contexto de alta polarización y decisiones pendientes sobre los principales desafíos del país.