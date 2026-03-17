Llegada del cuerpo de quien fue en vida el candidato presidencial del partido PTE Perú Napoleón Becerra el cual falleció en un accidente de tránsito al interior del país. Fotos: Julio Reaño/@photo.gec
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para definir la situación de su candidatura tras su muerte.

La resolución del JEE precisó que

El JEE sostuvo que, por el principio de verdad material y sus facultades de fiscalización, necesita información oficial para verificar hechos que afecten la situación jurídica de un candidato inscrito, con el

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Por otro lado, Walter Becerra, hermano de Napoléon Becerra, afirmó que

Asimismo, agregó que el postulante a la vicepresidencia sería quien reemplazaría al candidato fallecido en la fórmula.

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“Invocamos acá al Jurado Nacional de Elecciones que permita que este proceso electoral se lleve a cabo como se ha venido sucediendo, porque el periodo de tachas pasó. Y si de ganar las elecciones el Partido de los Trabajadores, será el vicepresidente quien asuma el cargo”, declaró a RPP.

Llegada del cuerpo de quien fue en vida el candidato presidencial del partido PTE Perú Napoleón Becerra el cual falleció en un accidente de tránsito al interior del país. Fotos: Julio Reaño/@photo.gec
Llegada del cuerpo de quien fue en vida el candidato presidencial del partido PTE Perú Napoleón Becerra el cual falleció en un accidente de tránsito al interior del país. Fotos: Julio Reaño/@photo.gec

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