El Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Centro 2 solicitó al personero del Partido de los Trabajadores y Emprendedores (PTE) que presente el certificado de defunción de Napoleón Becerra para definir la situación de su candidatura tras su muerte.

La resolución del JEE precisó que el representante del partido tiene un día calendario para entregar dicho documento.

El JEE sostuvo que, por el principio de verdad material y sus facultades de fiscalización, necesita información oficial para verificar hechos que afecten la situación jurídica de un candidato inscrito, con el fin de asegurar el debido procedimiento, el derecho de participación política del partido y la correcta determinación de la situación de esa candidatura.

Por otro lado, Walter Becerra, hermano de Napoléon Becerra, afirmó que la candidatura del Partido de los Trabajadores sigue vigente y que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) no puede excluirla porque ya venció el plazo de tachas.

Asimismo, agregó que el postulante a la vicepresidencia sería quien reemplazaría al candidato fallecido en la fórmula.

“Invocamos acá al Jurado Nacional de Elecciones que permita que este proceso electoral se lleve a cabo como se ha venido sucediendo, porque el periodo de tachas pasó. Y si de ganar las elecciones el Partido de los Trabajadores, será el vicepresidente quien asuma el cargo”, declaró a RPP.