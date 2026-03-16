La Unión Europea desplegará una misión de observación electoral con más de 150 delegados, quienes se instalarán en diversas regiones del Perú para los comicios del 12 de abril y dar seguimiento a este proceso democrático.

También se integrarán diplomáticos de las embajadas de los países miembros de la UE, así como de Noruega y Canadá, y una delegación de siete representantes del Parlamento Europeo.

Annalisa Corrado, jefa de la misión de Observación Electoral de la UE, liderará al equipo desde Lima junto a expertos en diversas materias electorales.

Corrado se refirió a las denuncias sin prueba de fraude lanzadas por Keiko Fujimori tras la victoria de Pedro Castillo en las elecciones del 2021, y aclaró que la metodología de la UE siempre ha sido integral, y continuará “imparcial, independiente y neutral”.

Desde el observatorio de la UE señalaron que, pese a acusaciones sin pruebas de Keiko Fujimori sobre un fraude electoral en 2021, mantendrán su metodología para los comicios de abril del 2026. Foto: EFE

“Tenemos una metodología internacional y, cuando nos pronunciamos, son los resultados de un trabajo muy serio. Sé que hubo en las pasadas elecciones acusaciones de fraude, pero tenemos mucha confianza en nuestra metodología”, apuntó.

La misión de la UE se encargará de seguir el marco legal, la administración, transparencia, campaña y financiación de los partidos políticos participantes de las elecciones generales del 2026. También atenderá a los grupos más vulnerables, la votación, el escrutinio, la publicación de resultados y el sistema contencioso electoral.

Tras ello, emitirán sendos informes preliminares dos días después de la primera y la segunda vuelta, respectivamente. El final se entregará dos meses después de concluido el proceso electoral.

Corrado adelantó que buscarán reunirse con los 35 candidatos presidenciales. Se sumó a las condolencias por el fallecimiento de Napoleón Becerra, aspirante a Palacio por el Partido de los Trabajadores y Emprendedores (PTE).

Con información de EFE.