Las elecciones generales 2026 marcarán un cambio importante en la forma de votar en el Perú. Por primera vez en décadas, el país vuelve a un Congreso bicameral, lo que implica que los ciudadanos no solo elegirán presidente, sino también senadores y diputados, además de los representantes al Parlamento Andino.
Este nuevo esquema trae consigo una cédula de votación más extensa y compleja, con varias columnas que deben ser llenadas correctamente. Por ello, la ONPE ha difundido recomendaciones para evitar errores que puedan invalidar el voto.
A continuación, una guía completa para entender qué se vota, cómo marcar la cédula y qué errores evitar.
Una sola cédula, varios votos
A diferencia de procesos anteriores, en los que el votante recibía más de una cédula, en 2026 se utilizará una sola hoja que concentra todas las elecciones.
Esto significa que en una misma cédula el elector podrá emitir hasta cinco decisiones distintas, una por cada tipo de elección:
- Presidente y vicepresidentes
- Senado (lista nacional)
- Senado (representación regional)
- Cámara de Diputados
- Parlamento Andino
Cada una de estas elecciones está organizada en columnas separadas, lo que permite votar de manera independiente en cada caso.
Presidente y vicepresidentes
La primera columna corresponde a la elección presidencial.
Aquí el elector debe marcar únicamente el símbolo del partido político de su preferencia. Esta marca equivale a elegir al candidato a la Presidencia y a sus dos vicepresidentes.
No existe voto preferencial en esta sección. Es decir, no se escriben números ni nombres.
Senado nacional: representación de todo el país
La segunda columna corresponde a los senadores elegidos en distrito único nacional.
En esta sección, el elector tiene dos opciones:
- Marcar únicamente el símbolo del partido
- Marcar el símbolo y, además, escribir hasta dos números de candidatos (voto preferencial)
El voto preferencial permite alterar el orden de la lista propuesta por el partido, favoreciendo a candidatos específicos.
Senado regional: representación por circunscripción
La tercera columna corresponde a los senadores que representan a cada región, e incluye peruanos residentes en el extranjero.
El mecanismo es similar al anterior:
- Se marca el símbolo del partido
- Se pueden escribir hasta dos números de candidatos
La diferencia es que aquí los candidatos compiten dentro de una circunscripción regional.
Diputados: representación territorial
La cuarta columna corresponde a la elección de diputados, quienes representarán a las distintas circunscripciones del país.
El sistema de votación es igual:
- Marcar el símbolo del partido
- Opcionalmente, escribir hasta dos números de candidatos
Los diputados cumplen una función legislativa directa, con mayor vínculo territorial que los senadores.
Parlamento Andino
La última columna corresponde al Parlamento Andino, organismo de integración regional.
En esta sección también se puede:
- Marcar el símbolo del partido
- Escribir hasta dos votos preferenciales
Aunque suele recibir menos atención, este voto es igual de válido que los demás.
¿Es obligatorio votar en todas las columnas?
No. El votante puede elegir en cuáles columnas votar. Por ejemplo:
- Solo votar por presidente
- O solo por el Congreso
- O completar toda la cédula
Las columnas que no se marquen se consideran voto en blanco, pero no invalidan el resto de la cédula.
¿Se puede votar por distintos partidos?
Sí. El sistema permite el llamado voto cruzado, es decir, elegir diferentes partidos en cada columna.
Por ejemplo, un elector puede:
- Votar por un partido para presidente
- Por otro para senadores
- Y por otro distinto para diputados
Cuándo un voto es válido
Para que el voto sea válido, basta con:
- Marcar claramente un solo símbolo dentro del recuadro de una columna
- No generar ambigüedad en la intención del voto
El voto preferencial es opcional. Si no se escribe ningún número, el voto sigue siendo válido.
Cuándo un voto es nulo
La ONPE advierte que el voto será declarado nulo si:
- Se marcan dos o más símbolos en una misma columna
- Se escribe fuera de los casilleros correspondientes
- Se colocan signos, palabras o dibujos adicionales
- Se incluyen números de candidatos de distintos partidos en una misma columna
- La marca no permite identificar claramente la intención del votante
También se anula si la cédula está rota o alterada.
El regreso al sistema bicameral implica una cédula más extensa y, por tanto, mayor atención al momento de votar.
Sin embargo, el principio sigue siendo sencillo: Una marca por columna, dentro del recuadro del partido.
Cumplir con esta regla es clave para que el voto sea válido y refleje correctamente la voluntad del elector.