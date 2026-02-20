La candidata presidencial por Fuerza Popular, Keiko Fujimori, se mostró crítica frente al escenario político tras la llegada de José María Balcázar a la Presidencia de la República y adelantó que, en principio, no asistiría a un eventual llamado a diálogo en Palacio de Gobierno.

“Primero tenemos que lamentar todo el proceso de censura del presidente Jerí, que nos ha llevado a esta situación trágica”, señaló a RPP. Añadió que “las primeras horas todavía nos sigue generando un momento de incertidumbre” y que, desde su posición política, “nos corresponde mantenernos vigilantes”.

Fujimori consideró positiva la reunión del nuevo mandatario con el presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde, pero advirtió que “eso no es suficiente” y que evaluarán “cada una de estas acciones”.

En ese contexto, se le consultó si se reuniría con el jefe de Estado en el marco de una ronda de diálogos anunciada por Balcázar.

“Mi respuesta personal es no. Para eso existen los canales institucionales de comunicación política dentro del Congreso de la República”, señaló.

La candidata presidencial precisó que, si bien su decisión inicial es negativa, esta deberá ser evaluada por su partido: “Sé que como presidenta de un partido mis actos no necesariamente son personales, sino también son colegiados (...) por lo pronto mi respuesta primera, personal, es decir no”.

Al ser consultada sobre si esta postura afecta el diálogo democrático, respondió que su rol es de fiscalización: “Creo que hay un rol de vigilancia, de fiscalización que nos corresponde desde Fuerza Popular”.

Defensa de su voto contra la censura de Jerí

Fujimori reiteró que su bancada se opuso a la censura del expresidente José Jerí por los riesgos políticos que implicaba su salida.

“Lo que nosotros defendíamos era evitar justamente este caos político porque su salida significaba un momento de incertidumbre”, aseveró.

Agregó que ya habían advertido las consecuencias: “Nosotros lo advertimos (...) que el riesgo era que alguien de izquierda radical salga elegido y lamentamos muchísimo que esto haya ocurrido”.

Asimismo, defendió la actuación de su partido en el uso de la vacancia presidencial. “De las 21 mociones de vacancia que han habido en los últimos años, Fuerza Popular promovió dos”, sostuvo, y subrayó que este mecanismo “debe ser la última ratio”.

Responde a críticas de Renovación Popular

La lideresa fujimorista rechazó las acusaciones de Renovación Popular, que responsabilizan a su bancada por la llegada de Balcázar al poder.

“Lamentar los insultos constantes que vienen de parte de Renovación Popular. Las personas están cansadas de este tipo de circo político”, afirmó.

También cuestionó el comportamiento de dicho partido en la votación de la censura: “Renovación Popular votó con los otros grupos de izquierda (...) Fuerza Popular optó por mantener al presidente Jerí, no por defensa de él, sino por una estabilidad y madurez política”.

En esa línea, criticó al líder de ese partido: “Yo creo que acá al señor Rafael López Aliaga le ganó el hígado y le ganó el ego”.

Propuesta de gobierno

Durante la entrevista, Fujimori detalló los ejes de su plan de gobierno, centrados en seguridad y estabilidad.

“Hay tres pilares estratégicos: orden ciudadano, orden económico y orden social”, indicó.

En materia de política exterior, afirmó que el Perú debe mantener su apertura económica y fortalecer vínculos internacionales: “El Perú tiene que mantener esta apertura económica y también formar y fortalecer nuestra posición dentro de APEC”.

Añadió que las principales oportunidades comerciales están “con los Estados Unidos y con el Asia”.

Sobre seguridad, enfatizó que el país necesita recuperar el control: “Lo que Perú necesita sobre todo es orden”, y planteó medidas como “control de las fronteras, control de las cárceles, rastrillajes constantes en las calles”.

Diferencias con su hija sobre el aborto

Fujimori también se refirió a la discrepancia pública con su hija respecto al aborto en casos de violación.

“En casa tengo largos debates con mis hijas y yo valoro muchísimo que ellas empiecen a tener sus propias opiniones”, explicó.

Agregó que, pese a las diferencias, prevalece el respeto: “Yo tengo una postura, yo defiendo la vida y mis hijas tienen otra”.

Finalmente, destacó el vínculo familiar: “Desde el amor de mamá siempre voy a respetar las opiniones de mis hijas y yo valoro la valentía que ellas tienen para defender sus ideas”.