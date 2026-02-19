La medida fue oficializada este jueves mediante la Resolución Ministerial N.º 062-2026-JUS.

La norma actualiza el funcionamiento de la Comisión de Gracias Presidenciales, encargada de evaluar solicitudes de indulto, conmutación de pena y derecho de gracia, y establece criterios más claros para su otorgamiento.

¿Qué cambia con el nuevo reglamento?

El reglamento introduce varias modificaciones clave:

El trámite será gratuito y sin necesidad de abogado

Se prioriza el uso de expedientes digitales

Se fijan criterios objetivos de evaluación , como conducta, tiempo de condena y situación judicial

Se incorporan formatos estandarizados para solicitar el beneficio

Además, se precisa que la Comisión solo recomienda la concesión de estas medidas, mientras que la decisión final es exclusiva del presidente de la República.

Para el abogado penalista Carlos Caro, el nuevo reglamento no es un cambio menor.

“Es un enfoque procedimental absolutamente integral y modernizado. No solo regula la parte orgánica, sino temas como la digitalización, seguimiento posterior, archivo por improcedencia, confidencialidad y el uso de equipos multidisciplinarios”, señala.

A diferencia del reglamento anterior —vigente desde 2010—, la nueva norma introduce cambios estructurales en la forma en que se evalúan las solicitudes.

“Es un rediseño institucional del sistema, no una simple actualización por el paso del tiempo”, añade.

¿Quiénes pueden acceder?

Podrán solicitar estos beneficios:

Internos en penales

Personas con beneficios penitenciarios

Procesados en prisión

Adolescentes en centros juveniles

En los casos humanitarios, el reglamento considera situaciones como enfermedades graves, terminales o trastornos mentales, siempre que la permanencia en prisión ponga en riesgo la vida o salud.

¿Se vienen indultos?

La aprobación del reglamento no implica automáticamente que se otorgarán indultos, pero sí deja el sistema listo para procesarlos de manera más rápida y ordenada.

En la práctica, significa que el Ejecutivo cuenta ahora con un marco actualizado para conceder gracias presidenciales, lo que abre la puerta a eventuales decisiones políticas en ese sentido.

Históricamente, los indultos en el Perú han generado polémica. Casos como el otorgado al expresidente Alberto Fujimori en 2017 evidencian el impacto político y social de estas medidas, que pueden convertirse en decisiones altamente controversiales.

¿Indultarán a Pedro Castillo?

Walter Ayala, abogado del expresidente Pedro Castillo, aseguró en una entrevista que solicitará el indulto para el exmandatario. Está pendiente la autorización del exjefe de Estado.

Desde el punto de vista legal, Caro sostiene que no existe impedimento.

“Quien puede lo más, puede lo menos. Si se puede indultar a un condenado, con mayor razón a un procesado”, afirma.

Es decir, en términos jurídicos, una persona sin sentencia firme podría acceder al derecho de gracia o incluso a un indulto.

Sin embargo, el abogado advierte que el procedimiento es obligatorio.

“No es que el presidente pueda decir ‘lo indulto mañana’. El caso debe pasar por la Comisión de Gracias Presidenciales y seguir todo el proceso técnico”, subraya.

El factor político

El contexto actual —marcado por un gobierno de transición y alta inestabilidad política— hace que la norma cobre especial relevancia. El uso de las gracias presidenciales podría interpretarse como:

Una herramienta humanitaria

Un mecanismo para reducir el hacinamiento penitenciario

O una decisión con implicancias políticas

Todo dependerá de a quiénes se otorguen los beneficios y en qué momento.

Por ahora, el reglamento solo establece las reglas del juego. La clave estará en las decisiones que adopte el presidente en los próximos meses.

Porque, en última instancia, los indultos no dependen de la comisión, sino de la voluntad política del Ejecutivo.