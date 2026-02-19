El presidente interino José María Balcázar puso el foco en la situación de EsSalud y planteó la necesidad de introducir cambios legales en el sistema, al advertir una crisis en la atención a los asegurados y deficiencias en la gestión de la institución.

El mandatario señaló que el problema de EsSalud no solo responde a la administración actual, sino también a un marco normativo que, a su juicio, requiere modificaciones urgentes.

“Es un asunto de modificar la parte legal. Hay una mala administración precisamente por esa legislación que le da una autonomía a esta institución, lo que no puede ser”, afirmó.

Balcázar describió un panorama crítico en el sistema de salud, con demoras en la atención, falta de medicamentos y dificultades para acceder a citas médicas.

“Las colas son inmensas, no hay consultas en forma rápida y la gente se muere”, señaló.

En ese sentido, consideró que EsSalud, pese a contar con profesionales altamente capacitados, enfrenta problemas estructurales que afectan su funcionamiento.

“Es una pena que una institución tan importante, donde están los mejores médicos y enfermeras, no tenga un norte claro”, indicó.

El presidente interino sostuvo que su gobierno evaluará impulsar cambios en la legislación que regula EsSalud, con el objetivo de mejorar su eficiencia y garantizar un mejor servicio a los asegurados.

Explicó que el modelo actual, que combina participación del sector público, privado y aportes de trabajadores, requiere ajustes para asegurar su sostenibilidad.

“Eso se tiene que mejorar, porque realmente la institución está en crisis”, señaló.

Asimismo, planteó la posibilidad de solicitar facultades al Congreso para avanzar en las reformas necesarias.

Balcázar no descartó realizar cambios en la alta dirección de EsSalud, aunque indicó que primero se realizará un análisis técnico de la situación.

“A partir de estos análisis, yo creo que es necesario”, respondió al ser consultado sobre eventuales relevos.

El mandatario explicó que su intención es dejar “líneas maestras” para el próximo gobierno, dado el carácter transitorio de su gestión.