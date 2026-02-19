El presidente electo, José María Balcazar, abordó diversos temas de su futura gestión, desde la permanencia de ministros hasta la situación de Petroperú. (Foto: Andina)
A pocos meses anunciarse el proceso de un nuevo mando toma el Gobierno, ahora con la gestión del . A menos de 24 horas de su elección en el Congreso, el mandatario se pronunció sobre el destino de la reforma.

Aunque Balcázar reconoció que no maneja el tema, indicó que es un problema técnico de que se tratará con los asesores del Poder Ejecutivo y Legislativo. Al ser consultado, el jefe de Estado evitó precisar si está a favor de la reestructuración.

Hay que buscar una solución integral al problema y no tener algunas decisiones que puedan llamar a sospechas. Para eso necesitamos sentarnos y dialogar con técnicos, políticos y abogados que puedan permitir dar una solución”, dijo en RPP.

El presidente interino resaltó que se requiere un consenso amplio pues la problemática incluye “una parte laboral muy fuerte”.

Para eso voy a iniciar con reunirme primero con los líderes (de los partidos) porque ellos (el próximo gobierno) son los que precisamente van a tener que recibir más tarde el caso de Petroperú y necesitamos ponerle la línea maestra para que eso se pueda llevar a cabo con el nuevo gobierno que se instale en el país”, indicó.

¿Cambiará a la ministra de Economía?

Por otro lado, En ese sentido, indicó que evaluará a los aún ministros del ex presidente José Jerí " y, si hay alguno que merece o muchos de que merecen quedarse con nosotros, lo invitaremos para que continúen“.

En el caso de Denisse Miralles, que aún se encuentra al frente del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), añadió que se reunirá con ella para conocer sus puntos de vista y buscar consensos.

