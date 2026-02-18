El tema de Petroperú forma parte del análisis de las agencias de riesgo. (Foto: GEC)
El tema de Petroperú forma parte del análisis de las agencias de riesgo. (Foto: GEC)
Únete a nuestro canal
Newsletter Tu dinero
Omar Manrique
mailOmar Manrique
Guillermo Westreicher Herrera
mailGuillermo Westreicher Herrera

Desde la perspectiva de Pacific Credit Rating (PCR), uno de los aspectos más llamativos sobre la economía peruana en el 2025 ha sido la “delicada situación de Petroperú”, ¿cuál es el diagnóstico?

TE PUEDE INTERESAR

Petroperú: retos y peligros
Minería, transición energética y el Perú
Economía de Perú creció 3.44% en 2025: los sectores que impulsaron el resultado

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.