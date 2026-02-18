Desde la perspectiva de Pacific Credit Rating (PCR), uno de los aspectos más llamativos sobre la economía peruana en el 2025 ha sido la “delicada situación de Petroperú”, ¿cuál es el diagnóstico?
“Muchas decisiones no fueron técnicas, de mucho tiempo atrás, y eso, cuando las condiciones no fueron favorables, llevó a la empresa a esta situación. Personalmente, creo que va a ser muy difícil rescatar a Petroperú”, dijo Óscar Jasaui, presidente de la calificadora de riesgo.
“Probablemente (Petroperú) va a terminar partida en pedacitos”, añadió.
Según el ejecutivo, el problema de fondo es que el país no produce suficiente petróleo y, al mismo tiempo, las refinerías de la petrolera estatal no operan eficientemente.
Jasaui advirtió, además, que Petroperú reporta un capital de trabajo negativo, pero el negocio petrolero en particular requiere “mucha caja”, pues es de alta inversión.
En tal sentido, afirmó que las petroleras no solo invierten en proyectos costosos de alto riesgo, sino en el mantenimiento de los mismos, para prevenir explosiones por pequeñas fisuras, por ejemplo.
“A Petroperú se le impuso una refinería costosa con endeudamiento. El país ha puesto mucho dinero en Petroperú. No creo que se recupere ni el 50%”, expresó.
Petroperú informó el jueves 12 de febrero que su directorio admitió un acuerdo para implementar una nueva estructura orgánica y la adopción de medidas orientadas a la reconversión y reducción progresiva de plazas del Cuadro de Asignación de Personal (CAP).
La empresa indicó que este acuerdo de directorio se llevó a cabo como parte del proceso de reorganización de la petrolera estatal.
Con la salida de José Jerí, el nuevo Gobierno tendrá en sus manos la decisión de si se continúa o no con la reorganización empezada.
