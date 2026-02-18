“Muchas decisiones no fueron técnicas, de mucho tiempo atrás, y eso, cuando las condiciones no fueron favorables, llevó a la empresa a esta situación. Personalmente, creo que va a ser muy difícil rescatar a Petroperú”, dijo Óscar Jasaui, presidente de la calificadora de riesgo.

“Probablemente (Petroperú) va a terminar partida en pedacitos”, añadió.

Según el ejecutivo, el problema de fondo es que el país no produce suficiente petróleo y, al mismo tiempo, las refinerías de la petrolera estatal no operan eficientemente.

Jasaui advirtió, además, que Petroperú reporta un capital de trabajo negativo, pero el negocio petrolero en particular requiere “mucha caja”, pues es de alta inversión.

Perú no produce lo suficiente la cantidad de suficiente de petróleo para autoabastecerse. (Imagen: EFE)

En tal sentido, afirmó que las petroleras no solo invierten en proyectos costosos de alto riesgo, sino en el mantenimiento de los mismos, para prevenir explosiones por pequeñas fisuras, por ejemplo.

“A Petroperú se le impuso una refinería costosa con endeudamiento. El país ha puesto mucho dinero en Petroperú. No creo que se recupere ni el 50%”, expresó.

Petroperú informó el jueves 12 de febrero que su directorio admitió un acuerdo para implementar una nueva estructura orgánica y la adopción de medidas orientadas a la reconversión y reducción progresiva de plazas del Cuadro de Asignación de Personal (CAP).

En el gobierno saliente se inició un proceso de modernización de Petroperú. (Foto: GEC)

La empresa indicó que este acuerdo de directorio se llevó a cabo como parte del proceso de reorganización de la petrolera estatal.

Con la salida de José Jerí, el nuevo Gobierno tendrá en sus manos la decisión de si se continúa o no con la reorganización empezada.

SOBRE EL AUTOR Omar Manrique Economista periodista. Estudió economía en Pontificia Universidad Católica del Perú. Editor de Finanzas por 10 años.