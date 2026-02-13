De acuerdo con el último reporte de Perupetro S.A., las inversiones en esa actividad de enero a octubre del 2025 alcanzaron los US$393.9 millones, una contracción de 12.2% en comparación con los US$449.2 millones logrados el 2024.

Del monto total de US$393.9 millones alcanzados al décimo mes del año que pasó, US$384.7 millones se explicaron por la producción de hidrocarburos, valor 6.94% inferior comparado con los US$413 millones de similar periodo del 2024.

Lo que más cayó: el gasto en exploración

Sin embargo, lo que más cayó fueron las inversiones destinadas exploración, que, a octubre alcanzaron apenas US$9.1 millones, una merma del 73.71% si se lo compara con los US$34.6 millones invertidos en igual lapso del 2024.

Como muestra de ello, vale observar que -también conforme a data de Perupetro-, a noviembre del año que pasó, si bien se perforaron 69 pozos para producción petrolera, en igual periodo no se perforó un sólo pozo exploratorio, y tampoco se conoce de alguno que lo haya hecho en diciembre.

La inversión en exploración se desplomó en más del 70% a octubre del 2025 (Foto: andina)

Los últimos dos pozos exploratorios se perforaron el 2024, en que las inversiones en ese rubro habían alcanzado un pico de US$39.1 millones en todo ese año, tras alcanzar uno de sus niveles más bajos el 2023, con apenas US$2.27 millones, es decir que el último año han vuelto a caer.

¿Gas se acaba antes que contrato con Camisea?

Esta merma se produce, cuando ya las reservas disponibles de hidrocarburos en general, pero principalmente de gas natural en el Perú están en constante retracción, según lo confirman las cifras que arroja el último Libro Anual de Recursos de Hidrocarburos 2024, que elaboró el Ministerio de Energía y Minas (Minem).

De acuerdo con ese documento, las reservas de gas natural el 2024 habían disminuido respecto al año previo y no se estaban logrando reponer, con lo cual el Perú contaba (desde ese año) con una autonomía de reservas para 13.6 años.

Ello significa que a nuestro país le quedaría suministro de gas natural hasta el año 2037, esto es, tres años antes del vencimiento del contrato con Camisea que será el 2040. Vale recordar que ese contrato explica el 96% del gas natural que produce el Perú.

Insumo para GLP se agotaría aún más rápido

No obstante, lo que se nos va a acabar mucho antes, son los líquidos de gas natural, que en su mayor parte en el país los provee también la explotación del yacimiento de Camisea, y de los cuales se extrae el gas licuado de petróleo (GLP) que consume el Perú.

Esto, porque el mencionado Libro Anual de Recursos detalla que el Índice de Autonomía de Reservas de líquidos de gas natural que tiene el Perú alcanza solamente para 8.4 años, esto es hasta el año 2032.

La producción de líquidos de gas natural se podría agotar mucho antes que concluya el contrato con Camisea FOTO: Camisea.

Más allá de ese reporte, de enero a noviembre del 2025 la producción de líquidos de gas natural, según Perupetro, se contrajo en ese periodo en 6.16% versus los primeros once meses del 2024, manteniendo la tendencia declinante de años anteriores.

¿Por qué caen reservas e inversiones?

Para el ex viceministro de Energía, Arturo Vásquez Cordano, el problema que ha llevado a una caída en estas reservas e inversiones surge porque el Estado no ha establecido condiciones para la comerciabilidad de hidrocarburos, esto es la infraestructura que permita su transporte y uso, ni el mercado al cual venderle el gas natural.

Refirió que el Ministerio de Energía y Minas (Minem) no ha establecido un derrotero respecto hacia donde debe apuntar el desarrollo el sector hidrocarburos ni de Camisea, más allá del vencimiento de su contrato el 2040, lo que a su vez no da certeza para futuras inversiones en el rubro.

En este último caso, Vásquez observó que el Consorcio Camisea ya cumplió todos sus compromisos de inversión, por lo cual el tema hoy no es qué hace o no la empresa, sino qué le pide el Estado, o qué retribución le da al contratista (para que concrete nuevas inversiones).

Tampoco ha avanzado ese sector -anotó- en tomar decisiones respecto a los proyectos que plantea el sector privado relacionados al gas natural, como el que planteó Transportadora de Gas del Perú (TGP) para construir un gasoducto por la costa.

Petroquímica acabaría las reservas

A su turno, el ex presidente de Perupetro, Aurelio Ochoa, observó que, dado este ritmo de declinación de nuestras reservas de gas natural, si se quisiera implementar la industria petroquímica en el Perú, dado su uso intensivo de ese insumo, dichas reservas se agotarían aún más rápido de lo que está previsto.

Además, observó que, en los nuevos contratos de hidrocarburos que ha firmado Perupetro en los últimos años, no hay mayores exigencias para inversión en exploración, salvo la perforación de uno o dos pozos exploratorios como máximo, pero, además, en algunos casos, al cabo de diez años de suscritos.

Para romper ese círculo vicioso que nos mantiene sin inversiones y con recursos declinantes, Ochoa señaló que se tiene que revisar ese esquema de contratos, y ser más agresivos en la promoción de inversiones del sector.

