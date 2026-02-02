El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que, tras conversar por teléfono con el primer ministro de la India, Narendra Modi, se realizó un acuerdo comercial para reducir los aranceles aplicados a ese país, que a su vez dejará de comprar petróleo a Rusia y lo adquirirá de Venezuela.

“Hablamos de muchos temas, incluyendo comercio y el fin de la guerra entre Rusia y Ucrania. Aceptó dejar de comprar petróleo ruso y comprar mucho más de Estados Unidos y, potencialmente, de Venezuela”, indicó Trump en su cuenta en la red social Truth Social.

Según el mandatario, esto “ayudará a poner fin a la guerra en Ucrania”, quien lleva meses presionando a India para que deje de adquirir crudo ruso.

En el mismo mensaje, Trump anunció que “por amistad y respeto” a Modi, y “a petición suya”, acordaron la entrada en vigor de inmediato de un acuerdo comercial entre Estados Unidos y la India, mediante el cual Washington reducirá los denominados “aranceles recíprocos” para los productos indios del 25% al 18%.

Según Trump, el Gobierno de Modi trabajará para reducir a cero las barreras arancelarias y no arancelarias para productos estadounidenses.

Además, se habría comprometido a incrementar las importaciones estadounidenses e invertir más de 500 mil millones de dólares en energía, tecnología, productos agrícolas y carbón de Estados Unidos.

Elaborado con información de EFE.