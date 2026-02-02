El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla antes de firmar órdenes ejecutivas en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington, DC, el 30 de enero de 2026. (Foto de ANNABELLE GORDON / AFP).
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla antes de firmar órdenes ejecutivas en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington, DC, el 30 de enero de 2026. (Foto de ANNABELLE GORDON / AFP).
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

que a su vez dejará de comprar petróleo a Rusia y lo adquirirá de Venezuela.

“Hablamos de muchos temas, incluyendo comercio y el fin de la guerra entre Rusia y Ucrania. Aceptó dejar de comprar petróleo ruso y comprar mucho más de Estados Unidos y, potencialmente, de Venezuela”, indicó Trump en su cuenta en la red social Truth Social.

Según el mandatario,

LEA TAMBIÉN: Cierre de gobierno en EE.UU.: cuándo empezaría y qué servicios dejarían de funcionar

En el mismo mensaje, , mediante el cual Washington reducirá los denominados “aranceles recíprocos” para los productos indios del 25% al 18%.

Según Trump, el Gobierno de Modi trabajará para reducir a cero las barreras arancelarias y no arancelarias para productos estadounidenses.

LEA TAMBIÉN: ¿En qué consiste la propuesta de aumentar el salario mínimo de Nueva York a US$30 por hora?

Además, se

Elaborado con información de EFE.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hace declaraciones a los medios de comunicación tras bajar del Marine One en el Jardín Sur de la Casa Blanca en Washington, DC, EE.UU. Foto: EFE/EPA/SHAWN THEW
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hace declaraciones a los medios de comunicación tras bajar del Marine One en el Jardín Sur de la Casa Blanca en Washington, DC, EE.UU. Foto: EFE/EPA/SHAWN THEW

TE PUEDE INTERESAR

Bonos de aliados de Trump ganan terreno en América Latina: “Es un arma de doble filo”
Gobierno proyecta escenario comercial favorable para el cultivo de frambuesa
Irán dice que espera finalizar en los próximos días un “marco” de negociaciones con EE.UU.

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.