La Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso citó para el próximo lunes 15 de junio, a las 10:00 a.m., a la ministra de Educación, María Esther Cuadros Espinoza, y al presidente ejecutivo de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), Vicente Espinoza Santillán, para que informen sobre las recientes decisiones adoptadas en torno a la conducción de la entidad.

Según la convocatoria del grupo de trabajo presidido por Elvis Vergara Mendoza, la titular del Ministerio de Educación (Minedu) deberá explicar las razones políticas, técnicas y legales que sustentaron la modificación de la Presidencia del Consejo Directivo de la Sunedu, así como el procedimiento seguido y las autoridades que participaron en la decisión.

Asimismo, deberá informar si existieron informes técnicos, opiniones legales o recomendaciones institucionales que respaldaron la medida, además de detallar las circunstancias que motivaron el eventual relevo del titular del Consejo Directivo y las evaluaciones realizadas sobre su desempeño.

La comisión también solicitará precisiones sobre las posibles implicancias de esta decisión en los procesos de licenciamiento, supervisión y fiscalización de universidades públicas y privadas. Además, requerirá información sobre las acciones adoptadas por el Minedu para garantizar la autonomía técnica de la Sunedu y evitar cualquier tipo de injerencia política en su funcionamiento.

La ministra de Educación deberá explicar los fundamentos que sustentaron el cambio en la Presidencia del Consejo Directivo de la Sunedu. Foto: Minedu.

Por su parte, el presidente ejecutivo de la Sunedu deberá exponer los fundamentos técnicos y jurídicos que sustentan la posición institucional de la entidad respecto de la Resolución Ministerial N.° 338-2026-MINEDU, así como su interpretación sobre los alcances de la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional en el Expediente N.° 00397-2022-PI/TC.

También deberá explicar por qué la superintendencia considera que la medida adoptada por el Ministerio de Educación podría afectar la autonomía e independencia de su Consejo Directivo y cuáles serían las consecuencias para el funcionamiento institucional y los procesos de licenciamiento y supervisión universitaria.

Finalmente, se solicitará información sobre las acciones implementadas para garantizar la continuidad de las funciones de la Sunedu, preservar la estabilidad institucional y sustentar técnicamente la posición asumida por la entidad frente a los recientes acontecimientos.

La sesión se llevará a cabo en la sala Carlos Torres y Torres Lara, ubicada en el edificio Víctor Raúl Haya de la Torre del Congreso.