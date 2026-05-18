El Ministerio de Educación (Minedu) derogó los lineamientos de la educación sexual integral (ESI) que se aplicaban en colegios particulares y estatales desde 2021.

A través de una normativa publicada el último domingo 17 de mayo (RVM 085-2026-MINEDU), dieron luz verde a un nuevo marco denominado “Lineamiento para la Educación Sexual con base científica, biológica y ética”.

De acuerdo con el Minedu, se implementará una educación sexual “pertinente, progresiva y oportuna” en todos los niveles de la educación escolar.

Así, se eliminarán los criterios del ESI que abordaban temas explícitos como la diversidad sexual, identidad de género u orientaciones sexuales.

El Ministerio de Educación oficializó la eliminación de toda referencia a la Educación Sexual Integral tras la aprobación de la Ley N.° 32535. Foto: difusión / UNFPA Perú

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos expresó su preocupación por la modificación normativa del Minedu, y señaló que se está favoreciendo a una ley promovida por Renovación Popular —a través de Milagros Jáuregui, con la Ley nro. 32535—.

“Esta decisión representa un grave retroceso en la garantía del derecho de niñas, niños y adolescentes a acceder a información integral y adecuada para su desarrollo y protección”, mencionaron.

La congresista Sigrid Bazán señaló que este cambio invisibiliza a miles de estudiantes y debilita herramientas para prevenir violencia, abuso y bullying en las aulas.

“Quienes pagan las consecuencias de este retroceso son los niños, niñas y adolescentes”, añadió la legisladora.