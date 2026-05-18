Gobierno reemplaza la educación sexual integral en colegios por nuevos lineamientos. Foto: Inppares
Gobierno reemplaza la educación sexual integral en colegios por nuevos lineamientos. Foto: Inppares
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Redacción Gestión
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El Ministerio de Educación (Minedu) que se aplicaban en colegios particulares y estatales desde 2021.

A través de una normativa publicada el último domingo 17 de mayo (RVM 085-2026-MINEDU), dieron luz verde a un nuevo marco denominado “Lineamiento para la Educación Sexual con base científica, biológica y ética”.

De acuerdo con el Minedu, en todos los niveles de la educación escolar.

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Así,

El Ministerio de Educación oficializó la eliminación de toda referencia a la Educación Sexual Integral tras la aprobación de la Ley N.° 32535. Foto: difusión / UNFPA Perú
El Ministerio de Educación oficializó la eliminación de toda referencia a la Educación Sexual Integral tras la aprobación de la Ley N.° 32535. Foto: difusión / UNFPA Perú

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos expresó su preocupación por la modificación normativa del Minedu, y señaló que se está favoreciendo a una ley promovida por Renovación Popular —a través de Milagros Jáuregui, con la Ley nro. 32535—.

“Esta decisión representa un grave retroceso en la garantía del derecho de niñas, niños y adolescentes a acceder a información integral y adecuada para su desarrollo y protección”, mencionaron.

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La congresista Sigrid Bazán señaló que este cambio invisibiliza a miles de estudiantes y debilita herramientas para prevenir violencia, abuso y bullying en las aulas.

“Quienes pagan las consecuencias de este retroceso son los niños, niñas y adolescentes”, añadió la legisladora.

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