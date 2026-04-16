¿Qué le impide al sector educación consolidar sus reformas? (Foto: Andina)
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Camila Vera
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El problema de la educación en el Perú no se limita a la falta de recursos: la radiografía revela deficiencias en la gestión, brechas en infraestructura y un sistema que, pese a contar con mayores presupuestos en algunas aristas, no garantiza un aprendizaje de calidad.

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