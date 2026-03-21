CAF presenta estudio sobre el impacto de capacitar a docentes para impartir educación financiera y brindarles material. (Foto: Pexels)
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Guillermo Westreicher Herrera
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La educación financiera en los colegios puede ser una herramienta muy útil para fomentar el ahorro en los hogares, pero, ¿los propios docentes también se benefician?

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