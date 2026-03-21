La educación financiera en los colegios puede ser una herramienta muy útil para fomentar el ahorro en los hogares, pero, ¿los propios docentes también se benefician?
El banco de desarrollo de América Latina y El Caribe (CAF) realizó un estudio en el país, en un universo de 300 escuelas públicas, la mitad de las cuales fueron intervenidas y el resto no. Ambos grupos fueron comparados.
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La entidad implementó un paquete de tratamiento de tres acciones: cuadernos de trabajo, capacitación docente (para enseñar educación financiera) y solicitud de impartir el contenido durante el curso regular.
“Los docentes también aprenden y aún más que los estudiantes”, afirmó Verónica Frisancho, economista jefe del CAF.
Lo anterior se concluye porque el efecto en la intervención fue de 0.319 desviaciones estándar (DE) en los docentes, mientras que en los estudiantes fue de 0.17 DE, en todo lo que respecta a alfabetización financiera.
“Quizás no aprendieron tanto en hábitos financieros como autonomía o destreza financiera. Pero sí tuvieron mejoras sumamente considerables en las variables de ahorro como nueve puntos porcentuales en la probabilidad de ahorrar y un saldo de ahorro que aumentó en algo más de S/ 500”, detalló la especialista.
Los resultados reflejan, por un lado, que los docentes, fueron bien capacitados y, por otro, pueden estar revelando las deficiencias existentes “de base”, expresó la experta.
“Quizás las brechas de conocimiento que tenían los docentes iban más por el lado de ahorro que por otros temas de comportamiento financiero”, sostuvo.
“De hecho, lo que vemos con datos de centrales de riesgo, tres años después (de la intervención), es que no hay impactos en resultados crediticios entre docentes. Ese no era un tema en el que enfrentaban brechas de conocimiento”, agregó.
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Frisancho presentó el referido estudio en el marco de la Semana del Ahorro, organizada por la SBS.
Economista con trayectoria en periodismo y medios digitales.