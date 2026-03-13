En el 2025, un 14% de peruanos realizó todas sus transacciones exclusivamente en efectivo, lo que implica que el 86% restante empleó al menos un medio de pago distinto al cash.

Así lo muestra una encuesta del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) que analizó la intensidad de uso de los medios de pago, entendida como el número de instrumentos que una persona utiliza durante el mes.

El uso de medios alternativos al efectivo se aceleró con fuerza durante la pandemia, comenzó como una opción para evitar el contacto físico, pero se ha convertido en un hábito cotidiano para muchos peruanos, dijo a Gestión Fernando Barrios, especialista del sistema de pagos.

“Hoy es más común encontrar comercios o servicios donde los pagos digitales son los preferidos por los consumidores, especialmente, billeteras digitales que además eliminan un problema frecuente de compras con billetes: no tener vuelto”, sostuvo.

Carolina Cabello, head de Mercado Pago en Perú, indicó que, al conectar billeteras digitales, promover el uso de tarjetas, transferencias inmediatas y pagos con QR, se reducen fricciones operativas y facilitan las transacciones en entornos digitales y presenciales.

Citando a la Cámara Peruana de Comercio Electrónico (Capece), la especialista destacó que más de 335,000 comercios en el país han podido digitalizar sus ventas.

Barrios subrayó que el porcentaje de personas que usan efectivo es, hoy en día, muy bajo comparado con hace cinco años. Para Caballero, esta reducción acelerada responde a factores como la mayor penetración de smartphones, el desarrollo de billeteras digitales más simples y accesibles, y la expansión de nuevas infraestructuras.

La experiencia regional muestra que los países que masifican sus pagos con solidez alinean infraestructura, estándares y regulación, con una visión de largo plazo. Foto: Freepik.

Interoperabilidad

Asimismo, el estudio arrojó que el 60% de los encuestados emplea solo un medio de pago, mientras que el 20% utiliza dos y el 6% recurre a tres o más instrumentos.

Este crecimiento también ha sido favorecido por políticas orientadas a mejorar la interoperabilidad entre plataformas, permitiendo que los usuarios envíen dinero entre distintas billeteras con mayor facilidad, comentó Barrios.

A ello se suma el ingreso de nuevos actores al sistema de pagos, agregó.

Cabello también atribuye este avance en la adopción de pagos inmediatos al modelo de interoperabilidad, que permitió una rápida expansión del mecanismo de billeteras digitales. Entre el 2023 y junio del 2025, el sistema interoperable generó más de 183 millones de transacciones mensuales, refiere el BCRP.

Estratos

El análisis por nivel socioeconómico muestra diferencias importantes. En los segmentos A y B se observa una mayor diversidad en el uso de instrumentos: el 55% emplea tres o más medios de pago. En cambio, en los niveles D y E predomina el uso exclusivo de efectivo, que representa el 65% de los casos.

A diferencia de las tarjetas de crédito o débito, que requieren aprobación bancaria, las billeteras digitales pueden abrirse de forma rápida desde un teléfono móvil, cuya penetración es hoy muy alta en todos los niveles socioeconómicos, sostuvo Barrios.

Algo similar ocurre al considerar el nivel educativo. A mayor grado de instrucción, mayor es la probabilidad de utilizar múltiples instrumentos de pago, mientras que las personas con menor educación presentan una menor adopción de medios digitales.