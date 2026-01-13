Así, el BCRP establece la categoría de proveedores de servicios de pago e incluye aquí a las empresas de operaciones múltiples -bancos, cajas y financieras-, el Banco de la Nación, las empresas de transferencias de fondos y entidades de servicios de pagos.

Sin embargo, también define un subgrupo de entidades de servicios de pago que incluye a los proveedores que no están facultados para ofrecer cuentas de depósito o de dinero electrónico por la SBS, como las fintech o billeteras digitales.

En esta línea, las entidades que participen en acuerdos de pago prominentes, es decir, que superen el 30% del número y 20% del monto de las transferencias de fondos interbancarios de bajo valor, deberán gestionar una autorización del BCRP para continuar ofreciendo sus servicios.

Según el BCRP, entre los sistemas y acuerdos de pagos minoristas están Yape (administrado por el BCP) y Plin (administrado por los bancos BBVA, Scotiabank e Interbank).

Eficiencia

A través de estas nuevas disposiciones, el BCRP tiene como objetivo promover un Sistema Nacional de Pagos (SNP) más seguro, eficiente, interoperable, transparente y que fomente la competencia y la innovación, señaló Karina Chinguel, asociada de Vodanovic.

“Es muy probable que la mayoría de los actuales proveedores de servicios de pago en el SNP califiquen como ESP participantes en Acuerdo Pago Prominente, por lo que tendrán la obligación de tener una autorización del BCRP”, comentó.

Para que logren esta autorización, deben acreditar la formalidad de la empresa, idoneidad de sus accionistas y administradores, un plan de negocios con proyección de ingresos y gastos, información financiera, una política de gestión integral de riesgos,políticas de cumplimiento normativo, entre otros.

Álvaro Castro, socio de Damma Legal Advisors, refiere que los acuerdos de pago deberán pasar por una evaluación previa del BCRP para ser reconocidas como entidades de servicios de pago.

“Si una empresa -por ejemplo Yape o Plin- tiene una operación muy importante en el mercado, una falla podría representar pérdidas para los usuarios”, advirtió.

Si bien la solicitud de registro inicia en abril del 2026, el proceso será gradual hasta diciembre de dicho año de acuerdo con el tamaño de activos de la empresa,

Rol

Con esta actualización, el Banco Central asume un nuevo rol regulador, supervisor y articulador de la industria de pagos, enfatizó Castro.

“No solo tiene la potestad de desarrollar normativa, sino que podrá emitir interpretaciones vinculantes, supervisar el cumplimiento de las normas, sancionar infracciones, evaluar el otorgamiento de autorizaciones e incluso su revocatoria”, expresó.

También tiene la capacidad para incidir en las políticas tarifarias de las empresas de la industria de pagos, acotó.

Según el abogado, el nuevo reglamento migra de un esquema puro de registros a uno mixto que incluye registros y licenciamientos o autorizaciones para las empresas del sistema de pagos.

“Por tanto, el BCRP tendrá una mayor injerencia en las empresas, y las autorizaciones estarán sujetas a evaluación previa, con lógicas muy similares a los procedimientos de autorización conducidos por la SBS y la SMV”, añadió.