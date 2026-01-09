Pese a ello, este grupo se caracteriza por manejar montos elevados, alrededor del 80% del crédito bancarizado supera los S/ 90,000, señala un informe de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).

El crédito bancarizado a las micro y pequeñas empresas (mype) en el Perú muestra un cambio estructural, comentó Edmundo Lizarzaburu, docente de la Universidad Esan.

Dicho comportamiento, no implica necesariamente una masificación del microcrédito tradicional, sino una cartera que ha ido elevando su ticket promedio, señaló.

“En la práctica, la banca múltiple está atendiendo a una mype bancarizada distinta, negocios que ya superaron la subsistencia, cuentan con flujos más estables y demandan capital de trabajo relevante. Este umbral marca una frontera clara entre las microfinanzas puras -cajas, financieras y empresas de crédito- y una mype semiformalizada que accede al sistema bancario”, expresó.

Dicho dato también revela una mayor concentración del saldo en deudores medianos dentro del universo mype, sostiene Lizarzaburu.

Los créditos pequeños siguen existiendo, pero no explican el crecimiento del stock, se trata de una maduración de cartera más que de una expansión masiva, expresó.

“En promedio, los nuevos deudores sí ingresan con montos relevantes, aunque menores a los de clientes antiguos consolidados; sin embargo, escalan rápidamente, sobre todo cuando migran desde instituciones microfinancieras”, detalló.

Walter Rojas, gerente central de Negocios de Caja Cusco, precisó que los cambios en la clasificación de deudores hechos en octubre del 2024 también tuvo un impacto en estos indicadores.

“El traslado de cartera de mediana a pequeña, con el nuevo criterio de clasificación, generó que el ticket aumente”, indicó.

Este crecimiento se concentra en Comercio, Manufactura y Transporte. Foto: ANDINA.

Rotación

Otro rasgo clave es que el dinamismo del crédito proviene casi íntegramente de los nuevos clientes bancarizados desde 2022, responsables del 91% del crecimiento, señala el reporte del BCRP.

Los deudores antiguos mantienen un comportamiento defensivo, renuevan con cautela, reducen líneas o amortizan más rápido, influenciados por tasas reales altas, volatilidad política y expectativas económicas frágiles, menciona el reporte.

En contraste, los nuevos llegan con demanda reprimida tras la pandemia y la crisis política, buscando reactivar operaciones y aceptando tasas más elevadas frente a alternativas informales, agrega.

La banca, por su parte, prioriza nuevos clientes con información reciente, flujos digitalizados y menor historial de estrés crediticio, alineándose con criterios prudenciales de calidad antes que volumen, refiere.

Rojas refiere que los clientes de antes del 2022 pueden haber tomado deuda para activo fijo, por ello la rotación registrada es menor, mientras que los nuevos han demandado más capital de trabajo, por ello renuevan constantemente el financiamiento.

La microempresa suele rotar el crédito de capital entre 3 y 6 meses, mientras que la pequeña lo hace entre 12 y 18 meses, detalló.

Sectores

Este crecimiento se concentra en Comercio, Manufactura y Transporte. El comercio lidera por su alta rotación y necesidad constante de capital de trabajo; la manufactura mype crece por sustitución de importaciones y cadenas productivas cortas; y el transporte acompaña el mayor movimiento de mercancías y la formalización logística.

El crecimiento sectorial no es casual, responde a cómo se mueve la economía real en el Perú, dijo Lizarzaburu. El comercio es el motor natural, es el más intensivo en capital de trabajo, rota inventarios rápidamente y responde casi de inmediato al consumo interno, expresó. Y manufactura crece porque las mypes están sustituyendo importaciones, abasteciendo al comercio local e integrándose a cadenas cortas.