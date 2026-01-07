El desempeño de los créditos durante el último año ha sido positivo.
Zulema Ramirez Huancayo
Zulema Ramirez Huancayo

La implementación de Basilea III en el sistema financiero peruano representa un reto para las entidades, en especial para las microfinancieras. Sin embargo, el sector asegura estar preparado para asumir el impacto.

