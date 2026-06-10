La minera canadiense Camino Minerals Corporation presentó los resultados de la Fase 2 de su campaña de perforación en el proyecto Costa de Cobre (antes conocido como Los Chapitos), ubicado en la costa sur del Perú, con intersecciones que refuerzan la escala del sistema mineralizado y abren la puerta a una futura mina de cobre y plata en la región de Arequipa, mientras recibe oficialmente a Nittetsu Mining Co. de Japón como nuevo socio.

La compañía completó cinco perforaciones a lo largo del corredor Diva —la zona principal del proyecto— y en todas encontró concentraciones continuas de cobre y plata. Las perforaciones cubrieron una extensión de unos 400 metros en superficie y llegaron hasta 260 metros de profundidad.

El resultado más relevante provino del pozo DCH-131, donde se detectó una franja de 69.8 metros con buenas concentraciones de cobre y plata, y dentro de ella una zona de apenas 3.9 metros con contenidos altos del mineral: 2.99% de cobre y 15.63 gramos de plata por tonelada de roca.

El pozo DCH-133 también destacó al registrar una franja de 76.2 metros con concentraciones elevadas, incluyendo un tramo de 16.25 metros considerado de alta calidad para los estándares del proyecto.

Con estos nuevos resultados, el proyecto acumula 29,650 metros de perforación histórica, aunque el 91% se ha concentrado en el corredor Diva —de 7 km de extensión— mientras que los corredores La Estancia (18 km) y Atajo (8 km) permanecen en gran medida sin explorar, lo que amplía el potencial de nuevos descubrimientos.

Camino Minerals ha establecido una alianza estratégica con Nittetsu Mining Co., Ltd.

Socio japonés consolida su participación en Costa de Cobre

La empresa japonesa Nittetsu Mining Co., Ltd., dedicada a la minería y extracción de recursos minerales, completó el período de adquisición de derechos en Costa de Cobre tras invertir 10 millones de dólares canadienses (US$ 7.2 millones). De esa manera, formalizará una participación del 35% en el proyecto.

“Solo hemos perforado una fracción de las múltiples tendencias de cobre de la propiedad”, señaló Yoshikazu Fujimoto, gerente de exploración de Nittetsu.

La misma empresa es socia de Camino en el proyecto Puquios, en Chile, donde la construcción de la mina podría arrancar este verano austral (diciembre de 2026), sujeta a financiamiento y decisión final de inversión.

El CEO de Camino, Jay Chmelauskas, destacó la cercanía del proyecto Costa de Cobre con la futura terminal portuaria de San Juan de Marcona, cuya construcción fue anunciada recientemente, como un factor logístico clave para el desarrollo futuro del activo peruano.

“Con los preparativos de construcción avanzando en Puquios y programas de exploración continuos planificados tanto en Chile como en Perú, creemos que 2026 será un año activo y transformador para la Compañía”, afirmó.

LEA TAMBIÉN: Condor inicia perforación en proyecto de cobre y oro Cobreorco en Apurímac junto a Teck