La minera Condor Resources Inc. anunció el inicio de la perforación en su proyecto de cobre y oro Cobreorco (Apurímac), uno de los corredores mineros más relevantes del país. Se trata del primer programa de perforación que se ejecuta en el marco del acuerdo de opción y empresa conjunta suscrito con Teck Perú S.A., subsidiaria de la canadiense Teck Resources Limited, uno de los mayores grupos mineros diversificados del mundo.

El programa contempla una perforación diamantina de 3,500 metros distribuida en seis pozos prioritarios y se realiza luego del trabajo geofísico, geoquímico y geológico desarrollado durante 2025, que permitió definir el objetivo exploratorio. La campaña se ejecutará con dos plataformas de perforación: la primera se moviliza para comenzar operaciones en junio de 2026 y la segunda se incorporará en las semanas siguientes para avanzar en paralelo.

El objetivo de la perforación es comprobar si existe un gran depósito de cobre y oro en el subsuelo, cuya presencia ya sugieren los estudios previos del terreno realizados con tecnología que mide variaciones en el magnetismo, la densidad de las rocas y su conductividad eléctrica.

Según la compañía, los sondajes buscarán llegar tanto a las zonas más ricas en mineral, ubicadas cerca de la superficie, como a una posible gran masa rocosa mineralizada más profunda, que sería el origen de todo el sistema y la principal fuente del cobre y el oro del yacimiento.

A inicios de marzo, la minera canadiense Condor Resources recibió el permiso de inicio de actividades del Minem para avanzar con la exploración de su proyecto de cobre y oro Cobreorco.

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Nueva apuesta cuprífera: Condor perfora Cobreorco junto a Teck en el sur peruano

Uno de los principales atractivos del proyecto es su ubicación. Cobreorco se emplaza en el cinturón metalogénico eoceno del sur del Perú, que alberga depósitos de clase mundial como Ferrobamba —parte del complejo Las Bambas, con 2,300 millones de toneladas y una ley de 0,55% de cobre—, Coroccohuayco en el distrito de Tintaya y Haquira.

Estos yacimientos comparten el mismo tipo de rocas y la misma antigüedad geológica que se han identificado en Cobreorco, lo que sugiere un origen similar. No obstante, la empresa aclara que la presencia de mineral en proyectos vecinos no garantiza que se encuentren hallazgos similares en su propia concesión.

Chris Buncic, presidente y director ejecutivo de Condor, calificó el inicio de las perforaciones como “un hito largamente esperado por los accionistas” y destacó el trabajo de Teck en el perfeccionamiento del modelo geológico y en los preparativos técnicos, sociales y de permisos. El ejecutivo subrayó el potencial de generación de valor de un programa “bien dirigido” en una de las zonas cupríferas más prolíficas del país.

El proyecto Cobreorco comprende nueve concesiones mineras que suman cerca de 5.100 hectáreas y se localiza a unos 175 kilómetros al suroeste de Cusco. Las muestras se enviarán a análisis pozo por pozo una vez concluido el registro inicial de testigos, y la compañía estima recibir los primeros resultados a inicios de agosto de 2026, los que serán difundidos conforme se procesen e interpreten.

El avance se enmarca en el renovado interés por la exploración cuprífera en el sur peruano, en un contexto de precios internacionales favorables para el cobre y mayor apetito de las grandes mineras por asegurar reservas de largo plazo en el país, segundo productor mundial del metal rojo.

Condor con luz verde para exploración en Cobreorco

A inicios de marzo, la minera canadiense Condor Resources recibió el permiso de inicio de actividades del Minem para avanzar con la exploración de su proyecto de cobre y oro Cobreorco, en Apurímac. Como primer paso, ejecutará una campaña de perforación de 3,500 metros distribuida en seis sondajes, que buscará confirmar los objetivos identificados en estudios previos.

Los trabajos estarán a cargo de Teck Perú, filial de Teck Resources. “La aprobación para iniciar actividades es un hito importante para Cobreorco”, señaló Chris Buncic, presidente y CEO de Condor, quien destacó que el permiso permite avanzar a la siguiente etapa de exploración.

El proyecto se desarrolla bajo un acuerdo con Teck Perú, que puede adquirir hasta 55% del activo si invierte unos US$ 4 millones en exploración durante tres años, además de pagos en efectivo a Condor. La campaña apunta a dimensionar el potencial del prospecto y orientar las próximas fases de trabajo.